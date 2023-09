Emergenza climatica, il blitz degli attivisti a Venezia: un cavallo di Troia al Palazzo grandi stazioni

Un cavallo di Troia davanti al Palazzo grandi stazioni, una delle sedi della Regione, è comparso per denunciare l’emergenza climatica e dire no al decreto siccità, definito dagli attivisti di Extinction Rebellion proprio come un cavallo di Troia, “che si presenta come un dono ma è un’arma letale”. Con imbragature e scale, gli attivisti si sono arrampicati fino a raggiungere il balcone del palazzo, da dove hanno letto un discorso sull’importanza di un cambio di rotta anche da parte della Regione e, più in generale, dell’opinione pubblica, affinché l’emergenza climatica venga riconosciuta, per garantire un futuro alle nuove generazioni. Gli attivisti hanno potuto svolgere la loro dimostrazione senza che le forze dell’ordine intervenissero (video Ducoli)

01:49