Stra, scappa con il carrello della spesa: arrestato per tentata rapina

Tenta di portarsi via un carrello della spesa senza pagare da un supermercato ma il direttore dell’esercizio commerciale lo insegue.

L’uomo viene spintonato a terra ma alla fine viene arrestato per tentata rapina. Il fatto è successo martedì 26 settembre quando i carabinieri della stazione di Stra, nel corso di servizio di controllo del territori sono intervenuti nei confronti di un 44enne marocchino.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato quando è arrivata una chiamata di intervento da parte del direttore di un supermercato di Stra, il quale stava inseguendo un uomo che, dopo aver tentato di portare via merce dal punto vendita, lo ha spinto per scappare, per poi cercare di allontanarsi a bordo di un autobus.

Secondo quanto ricostruito nel dettaglio, il 44 enne sarebbe stato notato dal direttore del supermercato nel parcheggio del centro commerciale, mentre trasportava un carrello pieno di generi alimentari non pagati.

La fuga con il carrello

Vistosi raggiunto, nel tentativo di fuggire il 44 enne ha abbandonato la merce, del valore di 266,62 euro, e ha anche spintonato il direttore, che, nonostante tutto, ha continuato ad inseguirlo chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

I militari della locale caserma sono arrivati sul posto in pochissimo tempo e sono riusciti a bloccare l’uomo non appena questo era salito nell’autobus per allontanarsi. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina ai danni del direttore e del punto vendita.

Al gran parapiglia visto l’orario di apertura del negozio hanno assistito diversi clienti che si trovavano all’esterno del supermercato e anche all’interno.

Dopo essere stato identificato arrestato il 44 enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Stra in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo tenutosi la mattina successiva, cioè mercoledì scorso a Venezia.

Durante il processo il Tribunale di Venezia ha convalidato l’arresto del 44 enne senza però l’applicazione di misure cautelari.