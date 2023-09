A Mestre apre la terza fumetteria

Si completa il servizio per gli appassionati del fumetto a Mestre con l'apertura della terza fumetteria specializzata nell'arco di pochi mesi.

Come previsto, la carenza nel settore in città non poteva durare a lungo dopo la chiusura della storica Supergulp e così, dopo Multiverse Comics e Komika shop, ecco arrivare in via Olivi Comix League, emanazione veneziana dell'omonimo negozio di Treviso.

A gestirla, una vecchia conoscenza per il mondo del fumetto cittadino: Martina Serena, che era stata dipendente proprio a Supergulp fin dal 2004, seguita in questa nuova avventura dai colleghi già presenti anche a Treviso Nicola Marzafin e Alice Tagliaferri.

«Tutto è nato da una idea strana» spiega NIcola, «Che era quella, dato il successo di Treviso, di espanderci con un temporary shop aperto solo d'estate al mare a Jesolo. Capita l'impossibilità - anche per il non facile modo di procurarsi anche fumetti in tedesco - abbiamo deciso di puntare su Mestre. La chiusura di Supergulp ha solo velocizzato le nostre intenzioni, ed ora siamo pronti all'avvio di questa nuova avventura».

Oggi, venerdì 29 settembre, inaugurazione a partire dalle 15 alla presenza di tutti e tre i soci (Treviso per un giorno resterà chiuso al pomeriggio) ma senza autori ospiti. «Le fiere sono tante in questo periodo» dice Martina,

«E non era facile coinvolgere qualche autore. Ma in futuro organizzeremo di sicuro incontri ed appuntamenti con fumettisti e case editrici, cercando di coinvolgere il più possibile le molte realtà del settore presenti in città a partire dalle associazioni, oltre a partecipare ale fiere anche noi per farci conoscere meglio». — Massimo Tonizzo