Mestre, controlli dei carabinieri in via Piave. Quattro arresti

Quattro arresti a Mestre da parte dei carabinieri questa settimana nel quartiere Piave. Nella tarda mattina di martedì 26 un cittadino italiano, fermato dai militari mentre girava sul suo monopattino, è stato arrestato poiché trovato in possesso di 21 dosi di cocaina, 6 di eroina e 1 involucro di hashish, il tutto confezionato con cellophane termosaldato. Durante le operazioni il giovane ha inoltre opposto resistenza ai militari. L’uomo, pertanto, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto dal Tribunale di Venezia all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Nel pomeriggio di mercoledì 27 tre cittadini nigeriani, sottoposti a controllo in via Piave, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga e resistenza. In particolare, due di loro, fermati per un controllo di polizia, sarebbero stati visti ingoiare degli involucri, motivo per il quale sono stati trasportati presso l’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove gli esami strumentali avrebbero confermato per uno la presenza di circa 40 involucri mentre per l’altro di addirittura circa 90, che sarebbero poi risultati contenere eroina e cocaina. I due nigeriani sono stati quindi arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga e, al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, portati nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia.

Il terzo nigeriano invece ha opposto attiva resistenza al controllo dei militari, motivo per il quale è stato dichiarato in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e, al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.