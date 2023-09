La giunta Brugnaro approva la rotatoria del Montiron

Nuove rotatorie a Mestre. Non solo in centro ma anche sulla Triestina. La giunta comunale ha dato infatti il via libera alla Rotatoria del Montiron che sorgerà all’altezza dell’incrocio per il museo archeologico di Altino. Ora il provvedimento deve andare all’esame del consiglio comunale.

La deliberazione è necessaria per l'espressione del parere in sede di conferenza di servizi (per la verifica di Intesa Stato-Regione) finalizzata alla conformità del progetto e ai relativi piani urbanistici e per l’approvazione della Variante al Piano degli Interventi . “Si tratta di un’intersezione che è stata teatro negli anni di moltissimi incidenti e che l'Amministrazione Brugnaro segue fin dall'insediamento - spiega l’assessore alla Mobilità Renato Boraso - Si tratta di un’ opera, in carico ad Anas, che metterà in sicurezza quell’incrocio. È un’opera importante non solo per il Comune di Venezia ma anche per Quarto d’Altino perché il nodo del Montiron serve anche il museo archeologico. Lo scopo dei lavori, dunque, è quello di incrementare la sicurezza, di decongestionare gli elevati flussi di traffico e di ridurre al contempo l’inquinamento acustico e gassoso”.

Cosa viene realizzato

L’intervento prevede l’inserimento di una rotatoria nell’intersezione fra le carreggiate, l’allargamento della carreggiata di un tratto della SS14 per portarla in categoria C1 e la ridefinizione geometrica dei rami stradali secondari confluenti nel nodo al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza ed efficienza stradale. La scelta di questa soluzione consente di aumentare le condizioni di sicurezza, di ridurre il più possibile i ritardi e agevolare il deflusso veicolare. A completamento, oltre alle necessarie opere di corredo stradale, si prevedono un nuovo impianto di illuminazione, la riqualificazione delle opere a verde (risistemazione delle scarpate dei rilevati, incigliatura e semina degli arginelli), l’adeguamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma con ripristino della continuità idraulica della rete di canali esistente interferita dalla nuova viabilità.