Venezia, vandali al ristorante ebraico Gam Gam, tavolini buttati in acqua

E’ dovuta intervenire la squadra di sommozzatori dei Vigili del Fuoco in fondamenta Cannaregio, per recuperare le strutture di legno del ris

torante kosher Gam Gam che, la notte prima, qualcuno aveva gettato in canale. «Avremmo dovuto montarle questa mattina, in vista della ricorrenza del Sukkot», spiega un cameriere.

Infatti, da domani fino al 6 ottobre, ricorre quella che è conosciuta come «la festa delle capanne o dei tabernacoli», una delle più importanti dell’ebraismo, che ricorda la permanenza degli ebrei nel deserto dopo la liberazione dalla schiavitù dall’Egitto.

Le strutture avrebbero dovuto essere sistemate sui plateatici, ma non solo qualcuno le ha rotte, probabilmente calpestandole, ma le ha anche buttate in canale. «Non è la prima volta che succedono episodi così», continua il cameriere, indicando un tavolino appena recuperato dai sommozzatori, probabilmente sul fondo del canale da tempo, sempre loro.

«Non so se in questo caso ci abbiano vandalizzato le strutture proprio per la festa» dice, espimendo dubbi che si tratti di un episodio di antisemitismo. Lo conferma anche il presidente della comunità ebraica, Dario Calimani, che quando gli viene chiesto se ci siano stati episodi di vandalismo negli ultimi giorni scuote la testa e sottolinea che la situazione sia tranquilla.

Ci tiene, però, a precisare come la comunità del Ghetto, erede di una storia che affonda le proprie radici a partire dal 1516, non c’entri nulla con i volti del Gam Gam, «un gruppo arrivato circa 40 anni fa, afferente al movimento Chabad-Lubavitch, che ha la propria base mondiale a Brooklyn».

Il gruppo vede un continuo viavai di giovani che arrivano a Venezia per periodi di studio o vacanza, la maggior parte dagli Stati Uniti e da Israele, e i cittadini della zona più volte si sono lamentati dei canti e del corno suonato anche a notte fonda.

Non si tratterebbe di comportamenti fatti apposta per disturbare, dal momento in cui nelle loro comunità si usa fare così, ma chi vive al Ghetto ne è comunque infastidito.

Lo scorso agosto, una lettera di protesta dei residenti era arrivata a Ca’ Farsetti, per far presente come le celebrazioni degli ebrei ortodossi spesso causassero disturbo ai cittadini. In diversi hanno chiesto anche a Calimani stesso un intervento, ma d’altronde non è a lui che compete dirimere questioni come queste.