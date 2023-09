Allarme incendio alle scuole elementari. Evacuati tutti i bambini

Allarme incendio alle scuole elementari 4 novembre in via Iberati alle 12. Evacuati tutti i bambini presenti. Non ci sono intossicati. I vigili del fuoco sopraggiunti in forze stanno ispezionando la cucina e poco fa sono arrivati anche gli agenti di polizia locale. “Abbiamo visto una colonna di fumo salire rapidamente” hanno detto coloro che hanno chiamato i pompieri. La situazione sembra tornata nella normalità. Dalle prime informazioni si sarebbe effettivamente generato un corto circuito a una fonte luminosa. Per fortuna chi non sembra preoccuparsi tanto di questa situazione sono proprio i bambini che stanno giocando con le maestre nel giardino dell’istituto.