Landini ai lavoratori della cultura di Venezia: «Anche per voi un salario minimo»

«Si dice che con la cultura non si mangi, ma dovremmo invece dire che chi lavora nella cultura non mangia, perché nel nostro Paese su questo settore si investe troppo poco». Lo dice a Venezia Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil, ad una sala San Leonardo in cui gli operatori culturali della città si sono stipati come sardine, per l’assemblea convocata in vista della manifestazione nazionale del 7 ottobre, a Roma.

Il segretario della Cgil Venezia, Daniele Giordano, ha spiegato come la scelta di organizzare un’assemblea del comparto culturale non sia stata casuale, dal momento che si tratta del settore che traina la città. «La cultura è uno degli antidoti alla monocultura estrattiva del turismo, che consuma Venezia». Poi l’anticipazione: «Apriremo uno sportello, “Emergenza cultura” per quei lavoratori che troppo spesso sono nascosti».

I lavoratori della cultura

Stavolta, però, escono dalla loro ombra e sono lì, sul palco, a chiedere di esistere e a promettere di resistere. Tra questi, Elena Semenzato, proprio dei Musei Civici. Costituzione alla mano, la apre sull’articolo 40, che sancisce il diritto di sciopero. «Noi non possiamo esercitarlo pienamente da qualche anno» spiega, «perché siamo tenuti a garantire i servizi minimi, dal momento che siamo considerati come un servizio pubblico essenziale, alla stregua dei medici e dei dipendenti di Trenitalia».

Poi arrivano le domande. «Ma se siamo così essenziali, perché ogni quattro anni dobbiamo restare con il fiato sospeso per il cambio di appalto che può stravolgere le nostre vite? Perché la nostra retribuzione è così bassa? Siamo essenziali anche quando ci viene richiesto di mangiare con un buono pasto di tre euro?».

La situazione non è delle migliori nemmeno per i lavoratori e le lavoratrici del teatro La Fenice, come spiega Francesca Poropat con un po’ di emozione, che la porta a stringere fra le mani il foglio con il suo discorso.

«Il nostro contratto è scaduto nel 2003, negli ultimi 20 anni è cambiato tutto, ma non le nostre retribuzioni. E lavorare in un teatro è diventato l’emblema di professionalità sottopagata».

Enrico Pellegrini, da oltre 27 anni nel mondo della ristorazione museale, arriva dritto al punto: «Si è creata una catena di sfruttamento sistemico e i musei sono diventati supermercati della precarietà. Ricordiamoci che Brugnaro è vice presidente della Biennale e della Fondazione Musei Civici, ha delle responsabilità».

Il segretario Landini

Sulle responsabilità è tornato anche Landini, puntando il dito verso il Governo. «Se continua a non ascoltarci, come ha fatto fino ad oggi, farà una legge di bilancio che non affronterà i nodi importanti, dai salari alla sanità pubblica, ma andrà in una direzione sola, per noi sbagliata, non esiteremo a mobilitarci, fino allo sciopero generale, se necessario».

Non poteva mancare nemmeno il tema dei contratti pirata e del salario minimo. «Serve una legge sulla rappresentanza e il contratto collettivo nazionale del lavoro dovrebbe rappresentare tutte le forme di lavoro, a prescindere dal tipo. Oltre alla legge, serve garantire una quota oraria salariale minima, sotto la quale nessun contratto deve andare. L'introduzione del salario minimo non è alternativo alla contrattazione ma, anzi, le ridà forza e valore».

La richiesta comune

A salire sul palco, poi sono gli operatori delle biblioteche, del Ministero dei beni culturali, dell’Archivio di Stato, dell’Accademia di Belle Arti. Istituzioni diverse, mansioni diverse, ma un solo grido di dolore.

Una sola richiesta di stabilizzazione, diritti, aumenti salariali, di cui il sindacato si fa portavoce. Ma anche protestare è un lusso, perché - ricorda Landini - «la precarietà non mette tutti nelle condizioni di battersi. La precarietà divide i lavoratori, li mette in competizione, non unisce. Bisogna ridare visibilità ai dipendenti culturali» conclude.

E allora viene da chiedersi quale altra possa essere, la sfida del nostro tempo, se non riaccendere la luce sulle ingiustizie. Anche e soprattutto lavorative.