Colpo di sonno e l’auto esce di strada. Due fidanzati soccorsi con l’eliambulanza

Un grave incidente ha caratterizzato la notte di oggi, giovedì 28 settembre, a Sette Sorelle, frazione di San Stino. Il bilancio è di due trentenni feriti.

Si tratta di una coppia di fidanzati di 30 anni. Lui alla guida di una Fiat Punto è di San Stino. Lei seduta sul lato passeggero è di Caorle.

Forse per un colpo di sonno, attorno all’1.30 la vettura è uscita di strada sfondando il guardrail laterale. La vettura quindi, in un tratto dove non ci sono alberi, è carambolata su un campo agricolo.

Immediato l’intervento dei soccorsi tra cui l’elicottero notturno di Treviso emergenze. Sul posto è intervenuto il Soccorso Vaccaro.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare duro per estrarre velocemente i due feriti dall’auto: per farlo hanno dovuto usare cesoie e divaricatori idraulici.

Il trentenne è stato stabilizzato sul posto e trasportato d’urgenza in elicottero in rianimazione.

Per fortuna i due fidanzati non sono a rischio vita. Tuttavia entrambi hanno rimediato traumi importanti.

Ieri sempre in territorio sanstinese un altro incidente si è verificato all’incrocio della Triestina in zona industriale con il ferimento di una mamma di 40 anni e del figlioletto di 5, entrambi ricoverati a Portogruaro.