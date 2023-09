La marcia di pellestrina per Bruno Modenese, morto in ospedale in circostanze poco chiare

Centinaia di persone hanno sfilato mercoledì 27 settembre lungo la fiaccolata organizzata per ricordare Bruno Modenese, il 45 enne ricoverato in psichiatria all'ospedale Santi Giovani e Paolo di Venezia e trovato morto si familiari in circostanze su cui sta indagando la magistratura.

