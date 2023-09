Actv, carenza di capitani e di autisti di bus. «Velocizzare le pratiche per le assunzioni»

In Actv mancano autisti di autobus e capitani di battelli. Nel primo caso, per un maggior potere attrattivo da parte delle aziende private. Nel secondo, lungaggini burocratiche nella formazione delle professionalità (è necessario un corso di un anno e mezzo) rischiano di impedire il turn over tra pensionati e nuovi assunti. Ecco perché per l’assessore al bilancio e alle partecipate Michele Zuin sarebbero necessari interventi legislativi: «È la legge che prescrive tempi così lunghi, l’iter però andrebbe velocizzato».

Seduta di commissione accesa quella di martedì sull’approvazione del bilancio consolidato del gruppo Città di Venezia che include società ed enti orbitanti nella sfera di Ca’ Farsetti. Nel complesso, il bilancio consolidato del 2022 si chiude con un risultato di esercizio pari a 48 milioni di euro. Il netto patrimoniale del gruppo è di 1 miliardo e 800 milioni di euro, cresciuto di 200 milioni rispetto al 2021. Cresce anche la liquidità totale del gruppo, da 494 milioni a 575. Per la prima volta, invece, l’indebitamento scende sotto i 700 milioni: «Una riduzione del debito costante che però non si traduce in una riduzione degli investimenti», la chiosa dell’assessore Zuin.

A tenere banco durante la commissione, tuttavia, è il destino della principale partecipata del Comune di Venezia: Actv. Sul futuro della società, ancora alle prese con una lunga vertenza sindacale, sulla qualità del lavoro e del servizio offerto ai cittadini si è consumato lo scontro tra lo stesso Zuin e rappresentanti della minoranza, a partire dal capogruppo Pd Giuseppe Saccà fino al consigliere Alessandro Baglioni.

Sulla diminuzione del personale e sulle esternalizzazioni delle linee di navigazione, invece, si è concentrata la consigliera M5S Sara Visman che ha chiesto lumi sulle scelte dell’amministrazione. «La riduzione del personale non è una scelta voluta», la replica di Zuin, «nei giorni scorsi in Regione abbiamo avuto un confronto sulla carenza strutturale degli autisti. C’è un problema in tutta la regione e più in generale nel paese».

Per i capitani dei battelli, come detto, il problema è invece legato alla lunga e dispendiosa formazione prima di poter immettere nel servizio le nuove professionalità. Motivo per cui il Comune ha chiesto al tavolo regionale una modifica legislativa per poter velocizzare l’iter. «Sulle esternalizzazioni, invece, ci muoviamo all’interno di quello che prescrive la legge: il 10% del servizio è affidato all’esterno», ha aggiunto Zuin, «in base a scelte fatte per convenienza di percorsi. Dopo il 2020 è stato fatto un gran lavoro per mantenere l’equilibrio economico dell’azienda».

Marco Gasparinetti (Terra e Acqua) ha invece sottolineato la modalità di affidamento ai privati di quel 10% di linee, prendendo ad esempio l’affidamento ad Alilaguna del servizio notturno tra Lido e Ospedale Civile. In finale di commissione, il clima si è acceso sulla richiesta di una commissione ad hoc dedicata ad Actv sul personale, sulla vertenza e sul servizio.