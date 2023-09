Venezia, sit-in dei motoscafisti davanti a Ca’ Farsetti

“Noi non ci muoviamo, se Brugnaro non arriva dormiamo qui. Adesso basta.” La quindicina di motoscafisti in presidio davanti a Ca’ Farsetti è perentoria: se il sindaco non lo riceve, loro lo aspettano. Quanto non importa.

Al centro della questione, la richiesta dei motoscafisti del gruppo Asta (associazione sostituti taxi acqueo) di aumentare il numero di licenze. “Soffriamo perché ogni 10 anni il Comune ha sempre cercato di fare un controllo del traffico. Ci arrabbiamo perché non si sta facendo più nulla. Ci dicono che non si può aumentare il contingente ma vediamo aumentare il numero di motoscafi abusivi” commenta Matteo Vitturi, spiegando che sono 12 anni che non vengono rilasciate nuove licenze.

Venezia: i motoscafisti tentano di entrare in municipio ma vengono bloccati

Intanto, però, è comparsa un’app - Click&Boat - usata dai diportsti per mettere a noleggio le proprie barche. “Controlli non ce ne sono e l’abusivismo dilaga” continua Tiziano Fanello. La frustrazione deriva non solo dalla situazione degli operatori ma anche dai rapporti con l’amministrazione.

Ancora Fanello spiega come lo scorso 3 luglio si fossero organizzati per un altro presidio a Ca’Farsetti, sempre per chiedere un colloquio a Brugnaro. “Ma la segreteria del sindaco ci aveva chiamato per dirci di non venire e ci hanno fissato un appuntamento con l’assessore Zuin al 18 settembre. L’abbiamo chiamato qualche giorno prima ma non ci ha mai risposto. Non hanno più scuse, ora siamo stanchi e qualcosa l’amministrazione deve fare”.