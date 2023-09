I parenti di Modenese: «Ora giustizia per Bruno ucciso di botte in Psichiatria»

«Ora abbiamo la certezza che ci sarà giustizia per mio fratello. La Procura ha lavorato bene, ma non possiamo essere sereni perché lì dentro hanno ammazzato di botte il nostro Bruno».

Emanuele Modenese ieri pomeriggio era nello studio degli avvocati che stanno assistendo la famiglia nella vicenda giudiziaria seguita alla morte del fratello.

«Come si può accettare che tuo fratello entri in ospedale per le cure e venga ucciso a botte dagli infermieri. Bruno, lo sanno tutti, nonostante la patologia di cui soffriva, era un buono. I mie genitori lo gestivano tranquillamente seguendo le indicazioni del Cim del Lido.

Perché lo hanno picchiato in quella maniera? Quanto avvenuto è devastante. Soprattutto per i miei genitori che non trovano pace. La mamma non fa che piangere da martedì e il papà è disperato. Lo hanno visto vivo, per l’ultima volta, mentre saliva tranquillo con le proprie gambe nell’ambulanza.

E non lo hanno più visto. E poi tutte quelle falsità sullo stato di salute, gli hanno spaccato uno zigomo, il naso e la testa e raccontavano che aveva la saturazione del sangue irregolare ma che i valori stavano tornando normali, mentre lui era in coma con un’emorragia cerebrale tanto grave da non essere operabile» conclude Emanuele.

«Questa sera a San Piero in Volta ci sarà la fiaccolata, mentre se l’autopsia si svolgerà il 5 ottobre, noi pensiamo di organizzare il funerale il 7».

«A Venezia non si cura tanto il malato, ma si pensa di curare la malattia ed ecco allora l’impiego della contenzione fisica con le cinture e quella chimica con i farmaci. E tutte le buone pratiche messe a punto dal professor Basaglia vengono messe da parte, dimenticate e non impiegate perché sono più faticose». Gianni Baldan è il presidente dell’associazione “Lo specchio”.

Realtà attiva a Mestre da vent’anni e più nell’assistere le famiglie che quotidianamente si confrontano con un parente con problemi psichiatrici. L’associazione ha fatto causa alla Regione per le legature in reparto. «Una causa persa anche perché avevamo formulato l’esposto in maniera sbagliata. Ma non è stata una battaglia persa del tutto. Infatti all’ospedale di Mestre, ad esempio, ora ricorrono molto mento alla contenzione» spiega Baldan.

«Sappiamo purtroppo che a Venezia siamo tornati indietro di decenni rispetto a quando questa patologia era gestita in maniera diversa, quando si lavorava sul malato con le buone pratiche psicologiche. Adesso c’è fretta e l’accoglienza nei fine settimana è fatta da infermieri, in quanto nel reparto non è presente un medico perché è solo reperibile. Non è possibile che siano degli infermieri ad assumersi la responsabilità di gestire magari la fase di acutezza in cui si trova un paziente di cui il reparto conosce la storia clinica».