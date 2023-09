Ponte della Vittoria a San Donà, senso alternato per i controlli Anas: «Rischio caos»

Lavori al ponte della Vittoria di San Donà, senso unico alternato nottetempo. Ancora una volta, Anas ha programmato un controllo della infrastruttura viaria che ha ormai oltre un secolo, seppure poi ricostruito negli anni 50. È stato istituito la scorsa notte (martedì) il senso unico alternato dalle 22 fino alla mezzanotte. E sarà nuovamente istituito dalla mezzanotte di mercoledì fino alle 6 di giovedì mattina.

L’avviso ai Comuni del basso Piave è giunto un giorno prima senza particolari spiegazioni alle amministrazioni comunali. Il sindaco di Musile, Silvia Susanna, si è subito informata presso i referenti Anas ricevendo delle rassicurazioni su lavori considerati di routine. Ma il territorio è preoccupato e i cittadini sono quotidianamente stretti nella morsa del traffico congestionato, soprattutto la mattina e la sera intorno alle 18.

Il traffico è sempre rallentato o bloccato e sul ponte transitano 2 mila veicoli all’ora in media, anche mezzi pesanti. Troppo per un ponte che pare un monumento. Di recente Nino Boso (Italia Viva) ha sollevato il tema della viabilità e della mancanza di un terzo ponte di cui nessuno ha più parlato.

L’ex vice sindaco di Musile, Ivan Saccilotto, con l’architetto Fernando De Simone, esperto di viabilità e consulente per varie società internazionali e in particolare olandesi, sono preoccupati per i ripetuti controlli dell’Anas. «Se un ponte fosse “sano” e utilizzato dal giusto numero di veicoli previsti nel progetto, non avrebbe bisogno di essere costantemente controllato», riflettono, «per quale motivo il Ponte della Vittoria viene controllato ogni mese? Il Ponte, a nostro avviso, è troppo sollecitato e da un numero di veicoli maggiore di quello consentito. Le rotture dei tubi sono un segnale di avvertimento che la questione è seria. «Il tunnel più volte da noi proposto», aggiungono Saccilotto e De Simone, «oltre a ridurre la congestione del traffico, ridurrebbe l’inquinamento acustico e, grazie ai filtri elettrostatici e a carboni attivi, anche l’inquinamento atmosferico».

«Come si sono trovati i denari per il Ponte sullo stretto di Messina», concludono, «si devono trovare i denari anche per il nuovo Ponte sul Piave o terzo ponte. Così il Ponte della Vittoria può diventare un percorso ciclopedonale e essere un simbolo della nostra storia». Curiosamente, anche il ponte dei Granatieri è in questi giorni stato ristretto per dei lavori all’infrastruttura con qualche disagio per il transito e le strettoie. E Andrea Marin (Coraggio Italia) ha più volte evidenziato che anche questi lavori creano disagi e preoccupazioni.