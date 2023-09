Miranese, troppi furti: «La Polizia locale in turno fino alle 22»

Incontro sul tema sicurezza lunedì sera in sala Tronchin a Maerne, argomento assai sentito vista la mole di furti che ha colpito il Miranese negli ultimi mesi. Il sindaco Andrea Saccarola, in qualità di presidente dell’Unione dei Comuni del Miranese, assieme ai sindaci dell’Unione, ha chiesto che i turni della Polizia locale siano estesi fino alle 22 permettendo così di coprire maggiormente il territorio con delle pattuglie.

Il primo cittadino ha ricordato inoltre l’investimento effettuato nelle telecamere di sorveglianza, sono circa 107 installate, al momento, «importanti sia per il Comune, sia per le forze dell’ordine che tempestivamente provvedono a prendere visione delle registrazioni in caso di furti, incidenti o atti vandalici facilitando così lo sviluppo e la conclusione delle indagini».

Ma è stata ribadita anche l’importanza di attività come il controllo di vicinato che permette di intervenire per prevenire nuovi furti e scassi nelle abitazioni.

È stata poi illustrata una polizza furti proposta a tutti i nuclei residenti nel Comune di Martellago che, con un costo di 25, 50 euro annui, offre la possibilità di ottenere un risarcimento di mille euro per i danni da scasso e 1. 500 euro per gli oggetti rubati. C’è tempo fino al 9 ottobre per aderire all’iniziativa. Il commissario Viviani della Polizia locale del Miranese ha parlato dell’importanza della rete creata dai controllo di vicinato e dell’ottima collaborazione in essere con i referenti di Martellago, Maerne e Olmo. Una collaborazione che ha permesso di recente anche di sventare un furto intervenendo sul posto e arrestando in flagrante il ladro. «Bene che i gruppi di controllo del vicinato si espandano sempre più», commenta dall’opposizione Alessio Boscolo, «grazie anche al commissario. Sulle telecamere ci auguriamo che si passi da un controllo ex post a un controllo preventivo».