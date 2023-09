Bibione, un altro negozio preso di mira dai ladri

Emergenza furti: nuovo raid. Commercianti esasperati. E anche molto arrabbiati. Presa di mira la scorsa notte la “Casa del Pane”, negozio che vende pane e generi alimentari in viale Aurora, in pieno centro. I banditi però non hanno portato via il fondo cassa, perché non c’era.

Si sono “accontentati” di dolciumi e di qualche bottiglia d’acqua. I filmati delle videocamere sono stati già acquisiti dalla Polizia di Stato, che conduce le indagini.

Si nota dai filmati delle telecamere un gruppo di ragazzini scassinare a fatica l’ingresso, entrare e portare via soltanto pochi prodotti. Quello alla Casa del Pane però è l’undicesimo colpo messo a segno a Bibione negli ultimi 6 giorni.

Il ritmo dei raid ladreschi è molto elevato, e sicuramente anomalo. La notte tra giovedì e venerdì scorso in corso del Sole sono stati visitati 4 negozi.

La titolare della Casa del Pane, la negoziante portogruarese Immacolata Colucci, è molto indignata per il colpo messo a segno ai suoi danni.

«Ho provato molta sorpresa, dopo aver ripulito tutti i danni nel mio esercizio, quando dai filmati del sistema di videosorveglianza ho notato che i ladri erano dei ragazzini».

I danneggiamenti procurati sono stati molto più ingenti del bottino, meno di una decina di euro.

«Probabilmente non avendo trovato soldi hanno portato via dolci di modico valore. Hanno impiegato molto tempo per entrare, una cosa davvero ridicola», conclude Colucci, «hanno rotto l’anta di vetro del soffietto di entrata». L’indagine dell’ultimo colpo è stata avviata, dopo i sopralluoghi, dal commissariato di Polizia di Portogruaro. Sui furti precedenti però stanno lavorando sia i carabinieri che la Polizia locale.

È possibile, tuttavia, che i colpi messi a segno prima di quello alla Casa del Pane possano essere stati perpetrati da una banda “vera”, di professionisti, oppure da una persona che ha bisogno assoluto di denaro. Le modalità dei furti sono differenti, infatti.

Alla Casa del Pane i malviventi hanno impiegato molto tempo per entrare, negli altri 10 esercizi pubblici, quelli privati del fondo cassa, i banditi sono penetrati in un arco di tempo abbastanza rapido. Sul litorale bibionese ci sono ancora tanti turisti. È incredibile che in alta stagione non si siano registrati furti mentre nel periodo autunnale se ne stiano consumando diversi.