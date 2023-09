Addio a Bruno Bottosso, giovedì i funerali a San Stino

Addio a un grande personaggio di San Stino di Livenza, è infatti mancato nelle ultime ore all'età di 77 anni Bruno Bottosso, ex autista. L'uomo ha fatto parte come volontario, per tanti anni, della sezione sastinese dell'Associazione Carabinieri in congedo, di cui il figlio Denis è presidente. La sua era una presenza fissa a San Stino in quasi tutte le manifestazioni del paese.

La sua famiglia era famosa, inoltre, perché nelle giornate di Venerdì santo, anni orsono, erano sempre i Bottosso che, per tradizione, portavano il crocefisso in processione a piedi nudi. Il 77enne è stato autista con l'impresa edile Giacomini e una volta in pensione continuava a fare l'autista di Scuolabus prima con la ditta Botter e poi con Antoniazzi. I funerali di Bruno Bottosso si celebrano domani 28 settembre alle ore 9.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Stino di Livenza. L'uomo lascia la moglie, un figlio già carabiniere e la figlia.