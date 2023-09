Il prefetto a Mestre: "Non solo operazioni di polizia ma anche recupero edilizio"

Il prefetto Michele Di Bari spiega il progetto per recuperare la zona del quartiere Piave tra via Duca d'Aosta e via Cavalieri di Vittorio Veneto. Si tratta di 80 abitazioni, in alcuni casi molto belle, la cui messa in sicurezza e il cui restauro sono alla base del progetto per recuperare questa zona della città. (Video Paolo Zaffaina per Agenzia Porcile).

03:29