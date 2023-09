Giallo in Psichiatria a Venezia, indagati due uomini: per la Procura Modenese è stato picchiato a morte

Sono due gli indagati, accusati di omicidio preterintenzionale, per la morte all’Ospedale Civile, di Bruno Modenese, 45 anni, di Pellestrina. Non si tratta di personale medico o infermieristico.

La pm Daniela Moroni conferirà alla dottoressa Barbara Bonvicini e alla sua collega Laura Bissolotto l’incarico di svolgere l’autopsia sul corpo dell’uomo che sabato 16 settembre era stato ricoverato all’ospedale Civile per uno stato di agitazione.

Un ricovero volontario di un paziente psichiatrico da tempo in cura al Cim del Lido.

Gli indagati sono un albanese di 29 anni e un napoletano di 43. Stando al capo d’imputazione i due avrebbero picchiato il paziente anche se non volevano ucciderlo.

Solo che hanno usato maniere molto forti provocando a Modenese la frattura del naso, dello zigomo sinistro. Ma soprattutto gli hanno provocato un’emorragia cerebrale che ha fatto finire in coma il 45enne.

L’uomo è stato dichiarato morto il martedì pomeriggio successivo al ricovero, dopo essere rimasto in coma due giorni. Aveva un’emorragia cerebrale così devastante che non è stato possibile intervenire chirurgicamente per salvarlo. Oggi anche gli avvocati Renato Alberini e Augusto Palese, legali della famiglia Modenese, nomineranno i loro periti.

Ai due legali si potrebbero aggiungere altri avvocati sempre in rappresentanza dei parenti del morto. Intanto domani alle 20.45 viene organizzata a San Pietro in Volta una fiaccolata di solidarietà con i familiari di Bruno e per chiedere la verità su quanto è accaduto al Civile quel sabato notte.

Si partirà dal piazzale del ristorante da Memo, quindi il corteo passerà davanti alla casa dove Bruno abitava con i genitori, lato laguna, quindi la fiaccolata terminerà in cavana.

Il tutto durerà all’incirca un'ora. Durante il tragitto saranno letti dei salmi, l'inno alla vita di madre Teresa e alcune lettere scritte da amici e indirizzate a Bruno e alla famiglia. Bruno Modenese, invalido civile di San Pietro in Volta, è morto martedì scorso all’ospedale Civile. Era entrato in ospedale per un ricovero in Psichiatria, sabato sera.

Vi è entrato con le proprie gambe. Il fratello Emanuele: «Per un intero giorno ci hanno nascosto la verità, non ce l’hanno fatto vedere, giustificandosi dicendo che aveva problemi di saturazione dell’ossigeno nel sangue e che lo avevano intubato. Aggiungendo, addirittura, che i valori stavano tornando alla normalità».

Un’indagine interna è stata aperta dalla direzione sanitaria del Civile. Solo lunedì ai fratelli dell’uomo viene spiegato che Bruno aveva riportato delle gravi contusioni mentre lo “contenevano”.