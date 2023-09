Venezia, San Moisè diventa cantiere: nuovo tubo da 40 metri per la fornitura del gas

Non bastavano i lavori all’hotel Bauer, che proseguiranno per i prossimi tre anni. Ora da una decina di giorni, e per almeno altre due settimane, a caratterizzare San Moisè non sarà solo la sua facciata barocca ma anche i cantieri di Italgas e le decine di operai impegnati tutto il giorno a scavare nel sottosuolo di Venezia. Città che, ancora una volta, dimostra tutta la sua fragilità e la necessità di manutenzioni continue e soprattutto costanti.

Gli operai sono infatti al lavoro in questi giorni per la sostituzione di una lunga condotta del gas di oltre quaranta metri. Attualmente in ghisa, il nuovo tubo che verrà posato nel sottosuolo sarà in polietilene, più performante rispetto al precedente. Come spiega la società, si tratta di una condotta di interconnessione che quindi non rifornisce molte utenze nel circondario, motivo per cui i disagi in questi giorni sono minimi.

Discorso diverso invece per il transito dei pedoni vista la strettoia che si viene a creare soprattutto lungo la salizada San Moisè. Completato il primo tratto di 20 metri, in questi giorni inizierà il secondo tratto di ulteriori 20 metri in direzione del ponte che collega San Moisè a calle larga XXII Marzo, frequentata da tanti studi di professionisti e su cui affacciano le vetrine dello shopping di lusso cittadino.

Interessata, e non poteva essere altrimenti, anche la pavimentazione. I masegni sono stati infatti sollevati e posizionati ai margini del cantiere, appositamente coperti in attesa di essere riposizionati. Attività, questa, che fa il paio con la nuova pavimentazione in fase di realizzazione in Piazza San Marco, distante solo poche centinaia di metri, i cui masegni da tempo lamentavano situazioni di dissesto e di danneggiamento a causa delle maree e delle infiltrazioni.

E a tal proposito, a inizio agosto una segnalazione di interventi sulla pavimentazione poco adatti ai tradizionali masegni era arrivata nei pressi di campo Sant’Angelo. In quel caso, a segnalare l’episodio era stata l’associazione Masegni&Nizioleti secondo cui tra il materiale di scarto erano comparsi diversi masegni. Un equivoco, questa era stata la risposta di Italgas secondo cui poi la situazione era tornata alla normalità nel giro di poco tempo.