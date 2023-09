Ecco 30 nuovi maestri artigiani nel Veneziano: tutti i nomi

«Il cambiamento è in atto e voi giovani siete il futuro del nostro artigianato». Con queste parole Martino Bortolozzo, uno dei nuovi Maestri artigiani del Veneziano, si è rivolto agli oltre 120 studenti dell’istituto salesiano San Marco che hanno assistito alla nomina ufficiale di oltre 30 nuovi formatori del Veneziano.

Un evento fortemente voluto dalla Cna di Venezia per creare un punto di contatto tra le maestranze dell’artigianato locale e le potenziali nuove leve. «Il nostro ruolo non è solo quello di aiutare gli artigiani», ha detto Giancarlo Burigatto, presidente di Cna Venezia, «ma creare competenze e trasmettere il sapere alle nuove generazioni. Ora l’artigianato si è evoluto e sfrutta le nuove tecnologie che i giovani d’oggi conoscono benissimo. Questa fusione sta dando nuova vita al comparto».

Le startup innovative nel Veneto nel primo trimestre 2023 sono state 928, mentre nello stesso periodo del 2022 furono 1.081. «I numeri traggono in inganno», dice Massimo Zanon, presidente della Camera di commercio di Venezia e Rovigo, «perché oggi vi è l’unione di più artigiani per creare imprese competitive. Mai come oggi, questo settore sta crescendo».

Una rinascita che avviene grazie anche a coloro che, per i tanti anni d’esperienza o con corsi ad hoc da 100 ore, possono ora fregiarsi del titolo di Maestro, in grado di trasmettere il proprio sapere. Se l’assessore regionale Roberto Marcato lo ritiene «un valore aggiunto alla nostra economia», l’assessore al commercio Sebastiano Costalonga invita a non perdere le tradizioni. «Il futuro è vostro», ha detto Costalonga agli alunni, «quindi sognate e imparate, perché l’artigianato è amore e vi permette d’essere protagonisti del domani».

Questi, tutti i nuovi Maestri artigiani premiati: Barbara Alibardi (Solettificio Padano), Bruno Antonello (Antonello Service), Michele Bellomo (Bellomo Parrucchieri), Alberto e Giovanni Bernardi (Ceb Plast), Martino Bortolozzo (Kewel), Andre Boscarato (Edilboscarato), Sandro Agostini Boscolo (impianti elettrici), Milena Bullo (Salone Sara), Giancarlo Burigatto (Burigatto ceramiche), Raffaella Canziani (Arte dei decori), Giancarlo Caon (tessile), Roberto Dei Rossi (costruzioni imbarcazioni in legno), Massimo Doglioni e Monica Franco (Gruppo Ixelle), Pietro Falconi (acconciatura), Lorenzo Ferro (vetro artistico), Ugo Frasson (Falegnameria Frasson), Mauro Maretto (Mauro I Parrucchieri), Daniele Martignon (Rosso Venezia), Federico Mason (Eurotec), Paolo Munari (tappezzeria), Davide Oselladore (pittura edile), Saverio Pastor (Le Forcole), Simonetta Pregnolato (pulizie), Matteo Seguso (vetro artistico), Andrea e Luca Tagliapietra (costruzione imbarcazioni da diporto e sportive), Gianfranco Vianello (Cantiere Crea) e Marco Zanette (Chocolat).