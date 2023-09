H&M al Valecenter, la chiusura a metà ottobre. Il sindaco si propone come mediatore

Vertenza H&M, il sindaco Matteo Romanello pronto a fare da mediatore. Intanto il gruppo di minoranza “Io Scelgo Marcon” esprime preoccupazione per la situazione dell’intera area commerciale. Ma dal Valecenter assicurano che la struttura è in crescita: «Nel 2023 c’è stato un incremento dei visitatori del 15% e delle vendite dell’11%».

Di certo c’è che a metà ottobre chiuderà il punto vendita H&M, dove lavorano una dozzina di dipendenti, per lo più donne. Il sindaco Matteo Romanello ha contattato i sindacati e ha espresso la disponibilità a partecipare all’assemblea pubblica che i rappresentanti dei lavoratori vorrebbero organizzare nel parcheggio del centro commerciale. «Stiamo seguendo la situazione», spiega Romanello. «Come amministrazione, ci rendiamo disponibili a un colloquio e a fare da mediazione con il centro commerciale, per quelle che sono le nostre competenze. Siamo in attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda». Novità sono attese, forse, già in giornata.

H&M chiude al Valecenter di Marcon, le dipendenti: "Restiamo senza lavoro, non è giusto"

Il consigliere Arcangelo Varlese (“Io Scelgo Marcon” ) ha presentato un’interrogazione per conoscere quale sia la situazione del centro commerciale, se sia stato presentato al Comune un piano economico e se l’amministrazione abbia preso delle iniziative per monitorare l’andamento occupazionale. «Nel percorrere le sue gallerie, vedendo il susseguirsi di vetrine oscurate, non sfuggirà come il centro stia attraversando un momento di difficoltà», scrive Varlese. «L’amministrazione non ha titolo per chiedere un business plan di un centro commerciale che ha un indirizzo privato», precisa Romanello, «Ma il tema dell’occupazione lo monitoriamo e siamo disposti a intraprendere tutte le iniziative per mettere in evidenza le problematiche».

Romanello pone anche un tema legato agli affitti dei locali. «Penso ai piccoli negozi all’interno del contesto commerciale. Mi arrivano indicazioni che non ci sia stata una politica volta a una calmierazione degli affitti. A seguito del Covid, le tariffe sono rimaste pressoché invariate. Il che si somma a una difficoltà generalizzata».

Dal Valecenter però arrivano indicazioni di altro segno. «Lo shopping center nei primi 8 mesi del 2023 ha totalizzato una crescita dei clienti del 15% rispetto al 2022. Nei primi 8 mesi si registra anche un incremento delle vendite dell’11% sul 2022. Numeri positivi anche a fronte di 10 nuove insegne aperte negli ultimi 12 mesi, tra le quali Deichmann, Sinsay, il ristorante Dispensa Emilia e Snipes, che aprirà nelle prossime settimane. A breve è prevista l’apertura di una nuova insegna internazionale, non ancora presente nel Veneto, in sostituzione di H&M che chiuderà il punto vendita a ottobre, data la scadenza del contratto».