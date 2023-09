Morta Graziella Vianello, maestra merlettaia. Lutto a San Piero in Volta

E’ morta Graziella Vianello, aveva 80 anni, viveva a San Piero in Volta. Maestra merlettaia, era una persona intelligente, arguta e gran lavoratrice. L’ho conosciuta - mi si perdoni questo passaggio di io narrante - cinque anni fa. Maestra di merletto al tombolo, l’ho incontrata a casa di Alessandra Ballarin, l'allieva. All’epoca, con un'altra trentina di donne dell'isola di Pellestrina, continuava a lavorare per passione al "balon" per realizzare merletti con la tecnica dei fuselli. O come dicono sull’isola, continuano la tradizione del "lavoro delle cordele a massete". Arte di cui si ha notizia, a Venezia e in Italia, fin da metà del 1500.

Il passaggio veloce dei fuselli, tra le dita delle merlettaie, crea una musica unica. Graziella ha imparato questa arte fin da piccola, ma poi per vivere ha fatto mille altri lavori, anche il pescatore con il marito. Raccontava: «Si faceva fatica a vivere, un tempo, realizzando questo tipo di merletto. Figuriamoci adesso. Impossibile, altrimenti dovresti chiedere cifre impensabili. Lo fai per passione, per fare qualche regalo. Ma soprattutto lo fai perché ti piace. Perché ti metti alla prova cercando di realizzare cose che ti passano per la mente o che vedi in giro».

Lei, insieme ad altre donne dell'isola, dava vita all'associazione "Murazzo", impegnata a tramandare l'insegnamento della lavorazione del "merletto a tombolo". Donne residenti che organizzano e partecipano a corsi nelle scuole o nella sede dell'associazione. Ai tempi d'oro sull'isola c'erano anche 1500 merlettaie e 10 negozi che vendevano la loro produzione. C'erano anche donne che lavoravano usando fili in oro e argento. Quando tutte le donne dei fuselli s’incontrano, il loro lavoro diventa un concerto di fuselli in legno e parole sussurrate.

Il funerale di Graziella, maestra di merletto e madre di sette figli, si svolgerà venerdì 29 settembre, con inizio alle 10.30, nella chiesa di San Piero in Volta a Pellestrina.