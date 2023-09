La nuova stazione lato Marghera: alloggi, negozi, garage e studentato

In questi giorni si è molto discusso del recupero dell’area della stazione ferroviaria dal lato di Mestre (coinvolge via Stazione, via Trento e via Piave).

Ma c’è un altro progetto - strettamente collegato e integrato con la piastra che nelle intenzioni di Rfi dovrà essere realizzata sopra il fascio dei binari - destinato a cambiare radicalmente il volto della città, ridisegnando spazi e funzioni dal lato d’accesso di Marghera.

È il progetto previsto nell’area Salini, compresa tra via Ulloa, il quartiere Cita e l’asse di viale Paolucci. L’intervento prevede due torri da 80 metri, proprio a ridosso dell’ingresso della stazione ferroviaria, che diverranno albergo o studentato, un garage multi-piano, altri edifici residenziali e spazi per gli uffici.

Un investimento di 100-110 milioni di euro, un progetto messo a punto dallo studio londinese Grimshaw e dallo studio veneziano H&A.

Un intervento che, se nell’arco di un mese dovesse arrivare il via libero per le opere di urbanizzazione, potrebbe iniziare nel 2024, e concludersi nell’arco di circa 3 anni, contestualmente con il ponte sopra la stazione che sarà realizzato da Rete ferroviaria italiana.

Gli interventi previsti

La scalinata d’accesso sarà infatti uno degli elementi di raccordo più importati. Scendendo la scalinata verso Marghera si potrà accedere, su più livelli, sia alla doppia torre sia al parcheggio multi-piano.

Sempre immaginando di scendere i gradini, sulla sinistra ci sarà il grattacielo da 80 metri. Per fare un paragone con gli edifici più alti di Mestre: l’intervento previsto in Viale San Marco, all’ex campo sportivo del Real San Marco, prevede un edificio da 60 metri.

I 19 piani della Hybrid Tower raggiungono all’incirca gli 80 metri. Nella doppia torre della stazione sono previste 450 camere per 750 posti letto. In un primo momento era prevista la realizzazione di un albergo e le autorizzazioni sono per la funzione ricettiva. Ma all’orizzonte è molto probabile un cambio di destinazione d’uso per trasformare l’albergo in uno studentato per universitari.

Sulla destra invece si potrà accedere al parcheggio multi-piano da circa 500 posti di cui la metà saranno pubblici. Nella stecca del piano terra previsti locali e negozi ai quali sarà possibile accedere svoltando a destra, una volta scese le scale, imboccando il viale che poi porterà verso il parco della Cita.

Gli altri interventi previsti prevedono la costruzione di edifici residenziali, destinati a uffici, e 45 appartamenti per anziani, sul modello delle strutture miste che stanno nascendo in tutta Europa. Appartamenti indipendenti ma con spazi comuni, servizio di portinerie e servizio infermieristico di base. Un intervento da 46 mila metri quadri complessivi.

Un particolare del progetto della stazione e del parcheggio multipiano

Il parco di Marghera

Il progetto prevede anche la realizzazione di un parco di tre ettari che si estende tra via Ulloa, la Cita e la chiesa del quartiere, e via Paolucci. Tra gli interventi previsti è quello che dovrà essere consegnato per primo al Comune. Dopo le interlocuzioni avute con il Comune, è stato deciso che l’ingresso principale al parco sarà da via Paolucci, all’altezza del parcheggio dove c’è la sede della Protezione civile regionale, così da creare una continuità con via Lavelli e via Gelain che portano in centro a Marghera. Percorrendo il parco si potrà così raggiungere l’area commerciale, il parcheggio e la torre.

«Questo intervento, oltre a riqualificare l’area, rappresenta un vero e proprio hub con flussi diversi di transito e con funzioni diverse degli immobili, con un’attenzione particolare per gli spazi con carattere collettivo e che si integra e si sposa con il progetto immaginato da Rfi, con la quale c’è piena sintonia», dice Piero Giovannini, architetto socio dello studio H&A insieme a Carlo Pagan, Antonio Pantuso e Michele Carrano. Non è un caso che, per disegnare questa fetta della città, la committenza abbia chiamato anche lo studio Grimshaw, specializzato in grandi hub intermodali, e che ha firmato, tra gli altri progetti, il masterplan dell’aeroporto JFK di New York oltre a stazioni ferroviaria e verti-porti in Gran Bretagna.

La bretella d’accesso

Per l’accesso all’area è prevista anche una bretella che, dal rettilineo di via della Libertà che in questo tratto corre parallela ai binari, a sud, si staccherà per entrare nel nuovo quartiere, con accesso diretto al parcheggio multipiano.

Il piano del Comune

L’obiettivo del Comune è arrivare, nell’arco delle prossime settimane, a un accordo a tre fra Comune, Rfi e Salini per coordinare gli interventi nell’area della stazione. Chi farà la gradinata per scendere dal lato di Marghera, e fino a dove? Ci saranno due cantieri vicini, o un unico cantiere integrato considerato che la scalinata entra poi nell’area Salini?

«L’accordo servirà a chiarire proprio questi aspetti», ragionano a Ca’ Farsetti, «per cercare di coordinare il piano degli interventi, visto che si tratta di due progetti formalmente distinti ma nei fatti in simbiosi tra di loro».

Fino ad ora il progetto lato Marghera è stato messo in pausa proprio in attesa che si sbloccasse l’iter Rfi della stazione vera e propria. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha votato la delibera con la quale ha tolto la stazione, architettura dei primi del Novecento, dall’elenco dei siti vincolati. E nei giorni scorsi Rfi ha provveduto a votare il progetto definitivo dell’intervento che vedrà, per stralci, l’abbattimento dell’attuale stazione. Ora, con il progetto definitivo approvato da Rfi, potrà procedere anche il progetto dal lato di Marghera. L’intervento sulla stazione di Mestre da parte di Rfi vale 75 milioni di euro e prevede la realizzazione di una piastra di 31 metri di larghezza e 100 di lunghezza.

L’altro cantiere: via libera alla questura

In via Ulloa a Marghera c’è un altro intervento che andrà a modificare l’assetto di tutta l’area. È quello della nuova questura, un progetto finanziato con 48 milioni di euro dal ministero dell’Interno.

I lavori per il nuovo edificio, nell’area dove c’era la scuola Monteverdi, poi abbattuta, dovrebbero iniziare tra gennaio e febbraio, per concludersi nel 2026. Nella nuova questura saranno ospitati, tra gli altri servizi, il commissariato di Marghera e di Mestre, l’ufficio delle Volanti e più in generale tutti gli uffici della questura di terraferma. Previsti anche alloggi per i poliziotti.

La scorsa settimana il progetto, di cui si sta occupando la Città metropolitana, è stato approvato in sede di Cta (Comitato tecnico amministrativo) del Provveditorato alle opere pubbliche. Ora si attendono i pareri di vigili del fuoco, Soprintendenza, e ministero dell’Interno. Entro fine ottobre, se non vi saranno intoppi, il sindaco della città metropolitana, Luigi Brugnaro, darà quindi il via libera al progetto definitivo dell’edificio.

Ieri nell’area di via Ulloa, affacciata alla rotatoria con viale Paolucci, erano al lavoro alcuni tecnici di una ditta specializzata per abbattere alcuni pioppi e altri alberi classificato come malati, tra i quali un pioppo alto 25 metri che si trovava in centro all’area verde, e aveva il tronco che si era svuotato. Se i tempi saranno confermati l’area di via Ulloa, tra la nuova questura e gli interventi dell’area Salini, diventerà un grande cantiere. —