Morto dopo il ricovero in psichiatria. L’Usl: «I due infermieri sapevano come comportarsi»

Reazioni alla morte di Bruno Modenese, il 45enne pellestrinotto, morto il 19 settembre dopo essere stato ricoverato in psichiatria all’ospedale Civile di Venezia e sul cui corpo sono stati riscontrate le fratture del naso e dello zigomo, oltre a un vasto edema cerebrale.

La Procura della repubblica ha iscritto nel registro degli indagati due infermieri in servizio all’ospedale civile Santi Giovanni e Paolo.

Da una parte l’Usl 3 che ribadisce: «I nostri infermieri sono preparati per affrontare le situazioni professionali». Dall’altra la deputata Luana Zanella, che parla di «Vicenda inquietante».

Mentre si svolgono le verifiche e le indagini sul decesso del paziente Bruno Modenese, l’Usl 3 Serenissima evidenzia come «ogni suo operatore sanitario, ancor più se agisce nell’ambito dell’emergenza urgenza, nell’ambito pediatrico, nell’ambito psichiatrico e nell’ambito neuropsichiatrico, è formato e preparato alla gestione di pazienti fragili che, con le loro azioni, possono risultare in particolari circostanze, dovute alla loro patologia, un pericolo per sé stessi e per gli altri, ed è in grado quindi di aderire a tutte le linee guida nazionali e internazionali in merito alla gestione dei pazienti complessi nei propri luoghi di cura».

«Si tratta - spiega l’Usl - di protocolli di tutela e sicurezza del paziente fragile mirati a disinnescare l’escalation di criticità sia verbale che fisica nei confronti di sé stessi, o degli altri pazienti, o dei sanitari».

«Ogni professionista dell’azienda sanitaria è tenuto a rispettare questi protocolli - continua la nota dell’Unità sanitaria - e a relazionare su ogni episodio di gestione di situazioni di crisi dei pazienti, che avvengono quotidianamente nei cinque ospedali dell'Ulss 3 e che vengono abitualmente risolti con tempestività, pazienza e professionalità».

Infine la totale fiducia nell’azione della Procura della Repubblica, che ha indagato due infermieri. «L’Usl 3 si rimette con fiducia alle valutazioni della Magistratura, a cui consegnerà anche gli esiti delle verifiche effettuate dalla Commissione interna da subito istituita dalla Direzione dell'azienda sanitaria».

«Nel caso le indagini degli Organi giudiziari arrivino a evidenziare azioni non coerenti con i protocolli di gestione del paziente complesso, finanche a compromettere l’incolumità del paziente stesso, l’Azienda sanitaria adotterà ogni provvedimento in suo potere, fino a costituirsi parte civile nel caso di un processo. Fino ad allora, l’Ulss 3 rimane fiduciosa che possa essere confermato il corretto operato dei suoi sanitari, poiché non potrebbe riconoscere alcun comportamento che non metta al centro la vita, la salute e la tutela dei pazienti, ancor più di quelli più fragili».

Di tutt’altro avviso la deputata Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, secondo cui «La vicenda di Bruno Modenese è inquietante, aspettiamo l'esito delle indagini con angoscia e speranza almeno di fare piena luce affinché i responsabili paghino. Al momento sappiamo che due addetti alla sorveglianza dell'ospedale civile di Venezia sono indagati per omicidio preterintenzionale. Bruno era un paziente psichiatrico in cura al Centro di salute mentale dell'Ulss 3 Serenissima, i segni sul suo corpo avrebbero indotto i parenti a chiedere accertamenti sulla sua morte. Se davvero chi doveva prendersi cura di lui lo ha ridotto alla morte dobbiamo interrogarci, ancora una volta, sullo stato della sanità italiana e il particolare della psichiatria che sembra tornare a tempi lontani e bui".