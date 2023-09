Mestre, piano di recupero delle case del quartiere Piave: ecco come

Sloggio degli abusivi dalle case sfitte e reimmissione degli alloggi pubblici di Mestre sul mercato della casa agevolata.

Sopralluogo di Ater e Prefettura martedì mattina nella zona del quartiere Piave, tra via Duca D'Aosta e via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Qui l'azienda di edilizia residenziale sta eseguendo i cantieri per mettere in sicurezza gli alloggi sfitti, divenuti urgenti dopo le decisioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza: una ottantina di appartamenti vuoti e da risanare vengono chiusi con sbarre alte lungo le recinzioni, sistemi di allarme anti intrusione, porte e finestre murati.

Obiettivo, impedire che queste case diventino ricovero di sbandati, tossicodipendenti o usati come covo o deposito di droga.

Sono alloggi non di edilizia residenziale pubblica del quartiere, il ricordo di una via Piave del tempo passato dove qui abitava la media borghesia cittadina. Una zona bella, lo è anche oggi, ma che con il tempo si è svuotata.

Ater confida di recuperare e reimmettere sul mercato questi alloggi se riuscirà a trovare, come ha spiegato il presidente Fabio Nordio, accompagnato dalla direttrice dell'ente, Roberta Carrer, fondi per almeno 5 milioni di euro, necessari al recupero.

Colpito dalla bellezza di queste case anche il prefetto Michele Di Bari convinto che all'incessante lavoro delle forze dell'ordine sia da abbinare anche una azione di riqualificazione che passa anche per la riapertura a famiglie e coppie questi alloggi.

Ater ha chiesto sostegno al prefetto per riuscire a trovare nuovi finanziamenti per questa operazione che consentirebbe di far tornare famiglie, e vita, nel quartiere della stazione. Lo spiega il prefetto Di Bari direttamente da via Cavalieri di Vittorio Veneto