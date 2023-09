Mestre, incendio all’ottavo piano di un palazzo: a fuoco l’archivio di un commercialista

Incendio nel tardo pomeriggio di domenica nel palazzo di via Rampa Cavalcavia 5. A fuoco un vecchio archivio di un commercialista.

Le fiamme hanno intaccato scatoloni di documenti che non hanno più un grande valore e che sarebbero già stati digitalizzati.

Il lavoro maggiore per i pompieri è stato quelli di smassare tutto il materiale intaccato dal fuoco in quanto ci poteva essere il rischio che una volta spento, l’incendio potesse riprendere vita colpa qualche focolaio non individuato.

L’incendio si è sviluppato nella soffitta, all’ottavo piano del palazzo che si trova all’incrocio tra via Rampa Cavalcavia e via Cappuccina e si trova a ridosso del condominio Bandiera dove a luglio c’è stato un omicidio. Erano le 18 circa quando degli inquilini hanno sentito scattare l’allarme anti incendio e hanno sentito odore di fumo.

A quel punto più di uno ha avvisato il 115 indicando da dove vedevano uscire il fumo. Considerata l’altezza che rendeva difficoltoso l’intervento sul posto l centrale operativa ha inviato due squadre dei vigili del fuoco e e un’autoscala. I pompieri con qualche difficoltà hanno raggiunto la soffitta e hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Per procedere in sicurezza e posizionare i mezzi di soccorso per evitare problemi alla viabilità sono intervenute alcune pattuglie della polizia locale che hanno fatto viabilità.

Le operazioni di spegnimento vero e proprio sono durate nemmeno tre quarti d’ora. Molto più impegnative sono state le operazioni di smassamento degli scatolini che contenevano i documenti bruciati. Infatti non tutti sono andati completamente bruciati. Praticamente sono stati passati scatolone per scatolone per verificare che non ci fossero focolai che potevano iniziare a bruciare nuovamente. Sul posto è arrivato anche il commercialista che ha spiegato cosa erano quei documenti.

Non sono ancora state chiarite le cause dell’incendio. Nessuna ipotesi viene esclusa. Anche se la possibilità che si tratti di un incendio accidentale è poco probabile. Infatti la soffitta non aveva corrente e quindi difficile pensare che si sia trattato di un cortocircuito. Quindi prende piede l’incendio doloso anche se non sono stati trovati, per il momento, elementi per confutare questa tesi. Non sono stati individuati eventuali punti di innesco dell’incendio.