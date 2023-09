Malore durante l’immersione a 4 miglia dal porto di Venezia, muore sub esperto

Il sub veneziano Paolo Bressanello, 66 anni, è morto per un malore improvviso mentre stava emergendo da una profondità di circa 18 metri nei pressi di una tegnua, un promontorio subacqueo, a 4 miglia nautiche al largo del porto di Venezia.

Vani i tentativi degli amici sub e colleghi di immersione che, notata difficoltà, si sono tuffati in mare aperto e con grandi sforzi sono riusciti a riportarlo sulla barca mentre lanciavano l’allarme contattando la guardia costiera per chiedere aiuto.

Da quel momento, attorno alle 14,30 di ieri, è stata una disperata corsa contro il tempo. Mentre chi era con lui sulla barca tentava in tutti i modi di fargli riprendere i sensi avviando le manovre di primo soccorso appena riportato a bordo, è sopraggiunto sul luogo un natante della guardia costiera che, in contatto con la sala operativa del Suem 118, ha scortato l’imbarcazione fino al punto di rendez-vous in terraferma in linea d’aria più vicino, cioè al cosiddetto “porto sicuro” situato sul territorio di Cavallino-Treporti di fronte all’isola artificiale del Mose, il molo che viene impiegato per queste finalità di emergenza sul lungomare Dante Alighieri a Punta Sabbioni dove, al loro arrivo, c’era il personale sanitario e medico della autoambulanza della Croce Verde ad attendere.

I tentativi di rianimare il 66enne veneziano sono durati per più di un’ora, impegnando tutti i soccorritori intervenuti che, in equipe e senza mai desistere, hanno tentato in tutti i modi di salvarlo nelle varie fasi dell’emergenza, fino a quando non è rimasto che constatarne il decesso.

Si tratta del secondo decesso di un sub in una settimana, dopo la tragedia di Caorle.

Appassionato di vela e pesca lagunare, Paolo Bressanello era anche membro molto attivo da circa 20 anni del club subacqueo San Marco. Ieri la notizia della sua morte ha fatto in poche ore il giro di tutta la laguna e l’isola di Sant’Elena dove viveva.

«È stato uno shock apprendere la scomparsa improvvisa di un caro amico come lui» ha commentato il presidente del club San Marco, Davide Fabris «un socio molto attivo, un bravo padre di famiglia, un nonno esemplare e un buon subacqueo, pluri brevettato, scrupoloso ed esperto. Una persona che aveva sempre una buona parola per tutti, tanto che aiutava anche chi non conosceva. Faccio le condoglianze da parte di tutto il club ora in lutto, a sua moglie e a tutta la sua famiglia».

Paolo Bressanello lascia nel dolore la moglie Paola con cui viveva a Sant’Elena, oltre una figlia e tre nipotini. La salma è stata ricomposta nella cella mortuaria del cimitero di Treporti.