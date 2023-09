Un “cucciolo” di pitone nel motore della macchina: la sorpresa a Favaro

Avevano parcheggiato l’auto in via Vallenari a Favaro all’ingresso di via del Granturco, la strada verso il dismesso campo Sinti. Ripresa l’auto hanno notato qualcosa di strano e hanno aperto il cofano scoprendo dentro il motore un “cucciolo” di Pitone reale. L’animale, lungo circa 90 centimetri, e in perfetta salute, è stato poi recuperato dai vigili del fuoco e dagli uomini della Forestale. La notizia ha stupito tutti, ma la zona di via Vallenari confina con i campi di Favaro e non è escluso che il rettile sia stato vittima di abbandono. L’assessore Renato Boraso, subito informato, promette un sopralluogo in zona.