Scatta la paura della bomba al torneo ma era un falso allarme

Zainetto lasciato in un bagno al Palacornaro di Jesolo, è scattata la procedura di allarme sabato pomeriggio durante il quadrangolare di pre-season della serie A di basket. Lo zainetto era stato dimenticato all'interno dei servizi igienici, quando qualcuno lo ha notato e ha subito informato gli organizzatori. La polizia del commissariato di Jesolo ha allertato Digos e artificieri in via Martin Luther King. Scattata la procedura di emergenza, gli agenti hanno controllato lo zaino fosforescente con adeguati strumenti, accertando che all'interno vi erano solo indumenti. Le partite non sono state interrotte e il quadrangolare è proseguito senza intoppi.