Lavoro nero e commercio irregolare. Rione Piave a Mestre, non c’è solo lo spaccio

Non solo spaccio e presenza di consumatori di sostanze agli angoli delle strade e sotto le finestre delle case. L’illegalità diffusa nel cosiddetto quartiere Piave la si misura anche attraverso attività all’apparenza legali ma che lavorano in maniera irregolare. Questa illegalità economico finanziaria è evidenziata dai dati seguiti ai controlli della Guardia di Finanza nei negozi, nelle attività ricettive, nei mini market, nei ristoranti e nei bar spesso punto di ritrovo per spacciatori e pregiudicati che vivono di espedienti.

Ed ecco allora la scoperta di lavoratori in nero, di scontrini non fatti, di attività ricettive abusive, articoli non conformi al Codice del Consumo e pericolosi per la salute dell’acquirente. Di seguito i dati relativi ai controlli da metà gennaio alla settimana scorsa. Un concentrato di illegalità che diventa l’humus del degrado contro il quale Prefettura forze di polizia e Comune sono impegnati in una battaglia che dura da mesi.

Un mondo di lavoro in nero

Il numero può sembrare irrilevante ma i 17 lavoratori. tra irregolari e in nero, trovati dalla Guardia di Finanza nelle attività della zona, è significativo. Questo perché in Quartiere Piave non ci sono grandi attività produttive che impiegano un elevato numero di manodopera. Si tratta in gran parte di attività commerciali con una media di due o tre dipendenti. Ciò vuol dire che i 17 irregolari corrispondono praticamente ad altrettante attività.

Quindi il ricorso a questo tipo di manodopera è parecchio diffuso. Senza contare che sono stati scoperti titolari di attività che pagavano i dipendenti in contanti senza busta paga.

Scontrino questo sconosciuto

Spesso lo scontrino da queste parti resta “bloccato” nel registratore di cassa o si dimenticano di emetterlo. Da gennaio siamo a 40 attività commerciali sanzionate perché i finanzieri hanno verificato che almeno in un caso non hanno emesso lo scontrino fiscale.

Diverse erano già stata “pizzicate” gli anni scorsi e questo vuol dire che rischiano, se continuano (tre sanzioni del genere in cinque anni), la sospensione dell’attività che può variare dai tre agli otto giorni.

Attività ricettive fai-da-te

Appartamenti e singole stanze trasformati per ospitare turisti, se va bene, ma soprattutto gente che vive di espedienti, spacciatori, prostitute, stranieri espulsi o destinatari di Daspo urbani. È la struttura “logistica” di quel mondo che popola la notte e anche purtroppo la giornata, di via Piave. Di chi non vuole allontanarsi troppo dal “luogo di lavoro”, di chi non vuole essere registrato e quindi far sapere dove alloggia.

Di questo genere di strutture ricettive le fiamme Gialle ne hanno individuato e sanzionate 20. Tutte irregolari e quindi sconosciute al Comune e al fisco. Una era gestita pure da un tassista che non aveva dichiarato nulla a Regione e Comune e quindi per la quale non pagava un cent di tasse. Su questa “logistica” ci sta mettendo il naso anche la polizia. In quanto spesso durante i controlli gli agenti hanno trovato all’interno delle strutture ricercati, persone allontanate dalla città ma che non si erano spostati di un chilometro, spacciatori e pregiudicati.

Di tutto e di più, ma pericoloso

I negozi etnici o quelli dove si trova di tutto della zona, non sono più i distributori del “Made in Italy” contraffatto. Le leggi approvate nel passato hanno sortito il loro effetto. Ma in una buona parte di essi si trovano e tanti, oggetti pericolosi per la salute di chi li acquista.

Articoli messi in commercio e che violano le norme del Codice del Consumo. In otto mesi ne sono stati sequestrati 55.500, A questi vanno aggiunti i 590 litri di alcolici sequestrati perché i commercianti a cui sono stati trovati non aveva la licenza per venderli.