Morto in Psichiatria,c’è la svolta: due persone indagate per omicidio

La svolta è arrivata nelle indagini sulla morte di Bruno Modenese, 45 anni, di Pellestrina, ricoverato in Psichiatria sabato notte della scorsa settimana e dichiarato morto dopo due giorni di coma, martedì pomeriggio. La Procura conferma: i nomi di due persone sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa, pesante, di omicidio preterintenzionale. E non si tratta di personale dell’ospedale di Venezia. I nomi degli iscritti nel registro degli indagati non appartengono né a medici né a infermieri del reparto ospedaliero. Bensì a persone esterne alla struttura. Le indagini sul giallo della morte del 45enne hanno imboccato una direzione precisa con le indagini della Procura di Venezia.

Amici e famiglia hanno organizzato per mercoledì sera nell’isola di Pellestrina una fiaccolata di solidarietà con la triste vicenda di Bruno Modenese. La sua storia ha colpito decisamente l’opinione pubblica.