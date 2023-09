Lutto in municipio a Mirano, morta l’architetto Elena Doria. Aveva 52 anni

Se n'è andata in punta di piedi, com'era sempre stata lei in vita, riservata ma con dentro di sé una grande umanità e un'immensa passione per le cose che faceva. Elena Doria, 53 anni, di Zianigo, responsabile dell'ufficio cimiteri del Comune di Mirano, si è spenta domenica sera, 24 settembre, in ospedale dopo una lunga malattia che l'aveva colpita cinque anni fa e che, dopo un periodo in cui sembrava essersi ripresa, si era recentemente riproposta e non le ha dato scampo.

Lascia la madre Luciana, il fratello Paolo, la cognata Nicoletta e le nipoti Francesca e Angela.

Laureata in Architettura all’IUAV con 110 e lode, Elena Doria si era anche assentata dal lavoro per circa tre anni per conseguire un dottorato sugli orti botanici di Venezia e aveva scritto un libro sulla sua città.

Adorava il suo lavoro ma anche lo sport e il ballo. Tutto il suo altruismo lo aveva dimostrato con gesti di estrema solidarietà, ospitando una bambina della Bielorussa e ottenendo per un periodo dal Comune di Santa Maria di Sala l'affido di un'altra bambina. “Aveva una fede grandissima”, la ricordano i familiari, “Era silenziosa e riservata, ha lottato fino all'ultimo perché amava la vita. E' riuscita a darci l'ultimo saluto”.

“Sono molto molto addolorata”, dice Maria Rosa Pavanello, ex sindaca di Mirano che la conosceva bene, “L'ultimo progetto che abbiamo condiviso è stato il suo supporto tecnico alla fase realizzativa del bosco urbano del Parauro. Una bella persona, molto molto competente e appassionata. Amava il suo lavoro, il Comune e cercava sempre di dare il meglio. Perdiamo molto sia dal punto di vista umano che professionale”.

“Abbiamo lavorato insieme 20 anni”, commenta Alessandro Tamai, responsabile del servizio edilizia pubblica, parchi e cimiteri, “C'era una grande sintonia lavorativa tra di noi. Da quando si era assentata per la malattia abbiamo sentito la sua mancanza. Era un architetto molto preparato e inquadrato nel suo lavoro che svolgeva con passione. Ero fiducioso che potesse riprendersi e tornare perché era una donna combattiva”.

I funerali si terranno mercoledì 27 settembre alle 10.30 nella Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria a Zianigo.