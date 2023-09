La docente dell’Einaudi di Marghera: «Salvini rassegnati, l’inclusione è un dato di fatto»

«Ogni mattina guardo l’integrazione e il melting pot in faccia e penso che siamo fortunati, noi e loro, a “mischiarci” finalmente e inevitabilmente. Salvini rassegnati!». Luisa De Salvo, è docente di inglese alla scuola media Einaudi di Marghera, che fa parte dell’Istituto Grimani.

In un post su Facebook ha raccontato di avere in tutte le classi una percentuale di stranieri pari all’80%. È un po’ come viaggiare stando fermi?

«Esatto. La cosa più interessante è la rivoluzione avvenuta in poco tempo, la nostra generazione aveva in classe al massimo uno, due alunni di un’altra nazionalità e lo studente in questione veniva o coccolato o denigrato. Adesso c’è un Ballarin, un Vianello per classe, al massimo due. Tra l’altro se anche solo fino a un paio di anni fa la prevalenza era di bengalesi, quest’anno si affacciano anche altre etnie, ci sono diversi ragazzi di origine sudamericana, ma anche turchi e macedoni».

Come fa con i cognomi?

«Ho chiesto agli alunni di tenere il loro nome sul banco, almeno fino a dicembre, perché ho 200 allievi e non è semplice, sono complicati da ricordare. Mi hanno detto “prof, anche il cognome?” Ho risposto che quello lo possono dimenticare pure, io li chiamerò sempre per nome, anche perché i nomi sono tutti bellissimi. I sudamericani ne hanno due, tre, per esempio, di nomi».

Qual è la cosa più bella?

«L’insegnante cresce insieme all’allievo. Oggi il docente non è più il “sacerdote del sapere”. Ora possiamo imparare da loro, dalle loro culture differenti, dai loro modi di ragionare, hanno una sensibilità diversa dalla nostra».

La sua materia è cambiata?

«Insegno inglese, alcuni lo conoscono benissimo, oramai, perché hanno amici di altri Paesi. Pertanto la media della lingua inglese si è alzata: la nostra generazione non lo conosceva, o poco e male, loro non dico che siano bilingui, ma qualcuno lo sa benissimo, compresi gli ucraini, avvantaggiati con le lingue perchè nascono in ambienti multiculturali. Poi, certo, ci sono alcuni bengalesi arrivati da poco che magari non lo parlano ancora. Nel complesso, però, quando giungono alle elementari conoscono già i numeri e l’alfabeto, il che non è poco».

Abbigliamento?

«Ognuno si veste come vuole, c’è piena libertà. L’anno scorso ero all’alberghiero, al Barbarigo di Mestre, ed era stata anche trovata la modalità, per le ragazze, di lavorare in cucina mantenendo il proprio abbigliamento. Quest’anno il docente di religione ha fatto una lezione introduttiva molto bella con loro, chiedendo se credevano, se erano agnostici, atei, se frequentavano o meno una scuola coranica, c’è un grande abbraccio culturale».

Non sarebbe il momento di ripensare l’ora di religione?

«L’approccio è già cambiato».

Il più grande insegnamento che si apprende?

«La nostra politica è indietro. Fuori c’è chi ragiona alla “Salvini”, facendosi forte di esclusioni e paure, l’ambito scolastico è un’isola d’oro, perché la sola regola che segue è quella dell’integrazione. La scuola è avanti, perchè è in mano ai ragazzi: loro non hanno paura, per loro è normale avere a che fare con bambini con disabilità, non ci fanno caso».

Noi litighiamo ancora sullo Ius soli...

«Loro sono oltre, manco se lo pongono il problema. La prima cosa che ti dicono è: io sono bengalese ma sono di Marghera, si auto includono o sono già inclusi perché i loro compagni li includono. Non hanno paura del diverso, non è una categoria che gli appartiene».

Gli italiani si sentono minoranza, secondo lei?

«Per nulla. Questa è la loro società, ci sono cresciuti ed è la normalità».

Un gap da colmare?

«Velocizzare le pratiche per ottenere un mediatore linguistico, oggi sono troppo lunghe e farraginose».

È faticoso insegnare, oggi?

«È una questione di adattamento mentale, non è più difficile ma più complesso. Serve empatia e comprensione verso le difficoltà che possono avere gli alunni oggi, è un passaggio culturale non da poco, anche per insegnanti che erano abituati con classi di soli italiani. Ma è molto stimolante».