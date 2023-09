La notte al Cavallino di un pezzo della band inglese dei Jamiroquai

Due membri della famosa band inglese Jamiroquai hanno trascorso la notte tra sabato e domenica scorsi a Cavallino-Treporti. Reduci da uno show in Spagna, i due musicisti inglesi, il batterista Derrick Mckenzie e il bassista Paul Turner, facendo scalo all'aeroporto Marco Polo hanno pernottato in costa veneta prima di tornare a Londra scegliendo i servizi d'alta gamma di una delle suite a specchio del borgo “Luxury Camp” nel contesto del camping a 5 stelle, Union Lido. Grande è stata la sorpresa per i turisti e gli appassionati di musica dance e jazz che li hanno riconosciuti all'interno della struttura ricettiva prima nei pressi della spiaggia e poi a spasso nel camping. La prossima data molto attesa dai fan dei Jamiroquai sarà il 28 ottobre per un concerto live che si terrà ad Adelaide in Australia.