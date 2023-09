Panettiere di Fossò muore a 52 anni dopo l’intervento al cuore

Si è spento all’età di 52 anni a causa di gravi complicanze post-operatorie Giuliano Fornasiero, conosciutissimo panettiere di Fossò.

L’uomo, con la moglie e tre figli, risiedeva in paese in via Pisani e gestiva lo storico panificio di famiglia nella centrale via Roma al civico 67.

Il 52enne aveva subìto 16 anni fa un intervento chirurgico per la sostituzione di una valvola aortica. Era arrivato il momento di sostituirla e nei giorni scorsi aveva programmato il delicato intervento in un centro specializzato in Cardiochirurgia a Vicenza.

In seguito all’intervento, effettuato il 19 settembre, però, purtroppo si sono verificate delle complicazioni post – operatorie e la situazione è andata via via peggiorando. I familiari hanno sperato fino all’ultimo che Giuliano superasse anche questo momento delicato, fino a quando, venerdì 22 settembre, la situazione è precipitata e il 52 enne ha perso conoscenza ed è poi deceduto.

A parlare per la famiglia colpita dal grave lutto è il cognato Enrico Cavalera. «Quello che è successo è un lutto terribile» racconta «Siamo davvero sconvolti da quello che è successo». C’è chi gli ha chiesto se contestano in qualche modo l’operato dei medici.

«Ora non è il momento nè di lanciare accuse nè di pensare ad eventuali responsabilità» replica «Questo è il momento del dolore e in queste ore la famiglia ha ricevuto centinaia di messaggi di solidarietà. Davvero un grande affetto».

Ad esprimere cordoglio sono state sia residenti sia vicini di casa, che clienti del noto panificio. I funerali domani alle ore 15 nella chiesa arcipretale di Fossò. L’uomo lascia il papà Remo, la moglie Tania e i figli Enrico, Ilaria e Alice con i cognati e i nipoti. Il feretro arriverà dall’ospedale di Vicenza.