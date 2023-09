L’ex calciatore Dalla Bona miracolato: si ferma al bar e quando esce trova l’auto in fiamme

L’ex calciatore Samuele Dalla Bona vittima di una disavventura: ma poteva andare anche peggio. L’ex calciatore sandonatese, residente a Lugugnana, si è salvato per pura fortuna dall’incendio della propria vettura, un crossover Bmw. Il tutto, durante una pausa caffè, in compagnia di un amico, in un bar del territorio comunale di San Stino, in località Contarina. Nel caso avesse continuato a viaggiare, le conseguenze per entrambi avrebbero potuto essere imprevedibili.

Il fatto è accaduto l’altro giorno, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il Soccorso stradale Vaccaro. La vettura, purtroppo, è da buttare. «Poteva pure andare peggio», ha ammesso. Stava viaggiando sulla strada provinciale che collega Caorle a San Stino. A Contarina pensano di fermarsi per un pausa.

L’ex calciatore, che ha militato in Serie A e nella Premier league inglese, spegne il motore, apre la portiera e scende. «Fino a quel momento la mia vettura marciava benissimo», racconta. «Io sulla sicurezza esigo da me stesso sempre il massimo. I controlli sono stati periodici, così come regolari sono stati i tagliandi. Non so cosa sia potuto accadere. Per fortuna eravamo fuori dall’abitacolo, chissà cosa sarebbe potuto accadere. Eravamo al bar. A un certo punto altri avventori, dal piazzale, sono rientrati di corsa verso il bancone e ci hanno chiesto se ci appartenesse la vettura. Io ho risposto di sì e quando sono uscito ormai era avvolta dalle fiamme. Non c’era più nulla da fare».

Sono stati chiamati i soccorsi e sul luogo, oltre al vicino soccorso stradale con sede a Ottava Presa, sono sopraggiunti i vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro.

I pompieri hanno domato le ultime fiamme e hanno messo in sicurezza l’area del parcheggio in cui si era verificato l’incendio. A quel punto non c’era altro da fare per il campione che farsi venire a prendere.