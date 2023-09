Grano e mais, prezzi a picco: «A rischio 5 mila aziende», l’allarme di Coldiretti Venezia

Il prezzo dei cereali è in caduta libera e non copre più i costi di produzione. Il grano è pagato agli agricoltori non più di 23 euro a quintale contro i 40 dello scorso anno. Mentre per il mais la quotazione massima è intorno ai 21 euro contro i 36 del 2022.

Tra gli agricoltori serpeggia la preoccupazione, anche perché c’è da fronteggiare pure il calo della produzione a causa del maltempo dei mesi scorsi.

A lanciare l’allarme è Coldiretti Venezia, secondo cui in provincia sono circa 5 mila le aziende agricole alle prese con questa situazione, che ne mette a rischio il futuro. Imprese concentrate nel Veneto orientale, per lo più nel Portogruarese, ma anche nel distretto di Cavarzere.

«Si sta assistendo a un crollo del prezzo del grano e del mais, con valori che non vanno a coprire nemmeno i costi di produzione», denunciano da Coldiretti. «Ci siamo sempre lamentati di prezzi troppo bassi», spiega Andrea Pegoraro, presidente di Coldiretti Portogruaro, «Ma ora che i costi di produzione sono schizzati alle stelle, i prezzi non sono più sostenibili per le aziende agricole». Coldiretti stima che in provincia il problema riguardi circa 5 mila aziende.

Oltre 2 mila coltivano grano, principalmente tenero, su un’estensione di diecimila ettari. Mentre altre 3 mila aziende producono mais, con oltre trentamila ettari destinati a questa coltivazione nel Veneziano. «Il grano del 2022 ci veniva pagato 40 euro a quintale, mentre quest’anno non si superano i 23 euro», aggiunge Marco Liviero, presidente di Coldiretti Cavarzere, l’altra zona vocata della provincia, «Stiamo terminando in queste settimane la campagna maidicola, in cui il mais è quotato al massimo 21 euro contro i 36 dello scorso anno. Significa lavorare gratis».

Il calo dei prezzi è riferibile, per Coldiretti, alle speculazioni e distorsioni commerciali dovute all’afflusso di cereali in eccesso sul mercato europeo. Sul nostro territorio si è accanito anche il maltempo. Il calo di produzione è vicino al 15% per il grano e al 30% per il mais, a causa del maltempo di primavera ed estate.