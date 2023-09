Chioggia, partono i cantieri al ponte di via Maestri del Lavoro

Via libera al cantiere per i lavori di manutenzione e adeguamento funzionale al Ponte di Via Maestri del Lavoro a Chioggia, alla presenza del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale veneta Fulvio Lino Di Blasio e del sindaco Mauro Armelao.

La struttura si compone di due ponti affiancati composti da 17 campate realizzati a fine anni ’90 che si sviluppano su 336 metri di lunghezza e 9,2 metri di larghezza. L’intervento comprende il rifacimento completo della pavimentazione in conglomerato bituminoso, la realizzazione di nuovi giunti di dilatazione in gomma armata, la sostituzione delle barriere stradali e dei parapetti pedonali, il rifacimento della segnaletica stradale, la manutenzione delle opere in cemento armato tramite ciclo di risanamento delle armature corrose ed esposte all’aria, il ripristino del copriferro tramite applicazione di malte speciali e finitura con verniciatura protettiva.

Il costo complessivo ammonta a 2,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni finanziati dall’Autorità e 1,2 milioni finanziati dal Ministero delle infrastrutture. La società Cadore Asfalti, aggiudicataria dei lavori, completerà l’intervento indicativamente entro il 25 maggio 2024. I lavori verranno eseguiti tramite la chiusura del traffico su un singolo ponte e l’istituzione del doppio senso di marcia sul secondo non interessato momentaneamente dai lavori. A fine intervento di manutenzione sul primo ponte, l’operazione verrà ripetuta sul secondo con la medesima gestione del traffico. Al termine dei lavori, la viabilità verrà ripristinata all’attuale configurazione con due corsie per senso di marcia.

«L’intervento sul ponte di Via Maestri del Lavoro» spiega il presidente Di Blasio «è un impegno importante per l’Autorità che intende mettere in sicurezza una delle principali vie di accesso al centro di Chioggia e il primario collegamento via terra tra le aree portuali di Val Da Rio e Saloni. I lavori, pianificati in modo da creare meno disagi possibili sia alla popolazione residente sia agli operatori portuali, non ostacoleranno il transito dei veicoli sul doppio senso di marcia e si concluderanno in circa otto mesi. Ringraziamo il Comune di Chioggia per il continuo stimolo e per la preziosa collaborazione. È anche grazie a questa sinergia che sono stati raggiunti molti obiettivi negli ultimi anni sia in termini di potenziamento dello scalo – penso in particolare al comparto crocieristico –, sia sul fronte della pianificazione e degli interventi nelle aree di compenetrazione porto-città. Siamo convinti che questa proficua collaborazione tra amministrazioni consentirà nel prossimo futuro di conseguire ulteriori ottimi risultati a beneficio della comunità».

«Ringrazio il presidente Di Blasio e i suoi tecnici» commenta il sindaco Armelao «Fin dal giorno del mio insediamento ho lavorato per costruire buoni rapporti con tutti gli Enti impegnati su più settori per il bene della nostra città. Questo lavoro era per me prioritario perché il ponte necessitava di un intervento radicale di restauro sia sottostante che sul manto stradale. Quasi due milioni e mezzo di euro sono una cifra importante e arrivano, ripeto, grazie agli ottimi rapporti costruiti in questi primi due anni di amministrazione con il presidente Di Blasio e che daranno i loro frutti anche per il futuro. Sono fermamente convinto che ai cittadini interessino i fatti che saranno sotto gli occhi di tutti. Bene aver coordinato l’intervento per creare meno disturbo possibile ai cittadini, è chiaro che i lavori devono essere fatti».