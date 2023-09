Morta nell’incendio a Bruxelles: «Un ulivo e una borsa di studio per non scordare Anna»

«Il ricordo di Anna sarà mantenuto vivo dalle iniziative e dagli eventi che metteranno in risalto i valori in cui credeva». Lo dice Maria Tuzzato, sorella di Anna, la giovane 29enne di Fiesso d’Artico morta a Bruxelles lo scorso 10 giugno nel rogo del suo appartamento Etterbeek.

Sabato scorso la famiglia Tuzzato è volata in Belgio, dove lavorava Anna, per presenziare ad una iniziativa della Ifoam, la federazione internazionale dei movimenti per l’agricoltura biologica.

L’iniziativa si è tenuta nella sede dell’associazione internazionale, dove, in ricordo della scomparsa della giovane ricercatrice, nel giardino è stato piantato un ulivo.

Una cerimonia alla quale hanno partecipato i familiari di Anna, il presidente del consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ed Eduardo Cuoco, direttore Ifoam.

«Siamo stati molto felici dell’iniziativa dell’Ifoam, così come tutta la famiglia» ricorda la sorella Maria «E stato davvero un modo concreto per ricordare Anna, i suoi valori e l’impegno che metteva in tutto quello che faceva».

La giovane di Fiesso si era trasferita in Belgio proprio per fare quello che da sempre voleva fare, e cioè lavorare nel campo dei progetti e della cooperazione internazionale.

Ma le iniziative in sua memoria non finiranno qui. «Fra le iniziative in programma per ricordare Anna» continua la sorella Maria «c’è quella dello stesso Ifoam che ha intenzione di avviare a breve una collaborazione con l’Università degli Studi di Padova per bandire una borsa di studio» .

Anna Tuzzato all’Università di Padova aveva conseguito la laurea triennale in Comunicazione. In questi mesi dalla sua scomparsa i momenti di ricordo della morte della ragazza non sono mancati. Fra le tante proposte per non dimenticarla c’è anche quella dell’istituzione di una borsa di studio a Fiesso, destinata ai giovani più meritevoli, in accordo con le scuole del territorio.

«Mio papà nelle prossime settimane» conclude la sorella Maria «incontrerà il sindaco Marco Cominato per capire cosa il Comune intende fare su questo versante o se ci possono essere altre iniziative adatte a perpetuare il ricordo di Anna».

Nel corso dei mesi non è mancata al papà Giancarlo, medico, alla mamma Venturina e alle sorelle Chiara e Maria, la vicinanza della comunità e delle istituzioni, sia in Italia che in Belgio.

In Belgio la figura di Anna Tuzzato è stata ricordata anche in una messa nella cattedrale.

Intanto continuano le indagini sulle cause del rogo, facilitato dalla presenza in grande quantità di legno nell’abitazione. Per chiudere le indagini le autorità giudiziarie del Belgio stanno attendendo la chiusura del rapporto dei vigili del fuoco del quartiere di Etterbeek sulle cause che hanno scatenato lo stesso incendio che è costato la vita alla 29enne di Fiesso.