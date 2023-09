Sanità e liste d’attesa, a Venezia è corsa contro il tempo: ci sono i fondi, ma manca il personale

È una corsa contro il tempo per cercare di recuperare le liste d’attesa per le visite mediche e gli esami specialistici. Sono quasi duemila le prestazioni in galleggiamento nella Usl 3 secondo la Cisl.

La situazione nel complesso non è negativa: l’Usl ha fatto sapere di aver raggiunto l’azzeramento delle liste d’attesa sulle impegnative con priorità di tipo B, ovvero quelle da eseguirsi entro dieci giorni. E i numeri evidenziano un miglioramento anche per le altre prestazioni: a giugno le liste d’attesa per gli esami con priorità di 90 giorni erano a quota 3.600, a metà settembre sono scese a 2.061.

La strada, però, è ancora lunga, e l’obiettivo sarebbe quello di arrivare a dicembre a quota 847.

In recupero anche le prestazioni differibili, ovvero quelle che devono essere erogate entro 30 giorni. A inizio estate queste ammontavano a 8.600, la scorsa settimana sono scese a 3.859, arrivando a recuperare l’80%, mentre il rimanente 20% (circa 771 prestazioni) si vorrebbe estinguerlo entro fine anno. «C’è stata una sforbiciata importante», spiega Dario De Rossi, della segreteria di Cisl Venezia, «e ciò in parte è dovuto anche al fatto che si è visto come all’interno di questi numeri ci fossero molti casi impropri, cioè quelle persone che avevano prenotato un esame o una visita ma che poi l’hanno fatto autonomamente, spesso nel privato, e non hanno più cancellato la prenotazione».

Se la Cisl da un lato sottolinea di apprezzare il lavoro svolto dall’Usl, dall’altro non nasconde una certa insoddisfazione. «Restiamo perplessi perché si stanno sì riducendo le liste di galleggiamento ma resta il fatto che per fare alcune prestazioni, i cittadini devono aspettare sempre molti mesi. Ciò comporta, inevitabilmente, che questi si rivolgano poi al privato e per chi non ha le disponibilità rappresenta un problema».

Un’altra questione strettamente legata alle liste d’attesa – e su cui l’Azienda sanitaria sta lavorando coinvolgendo i medici di base – riguarda l’appropriatezza delle prescrizioni. «I tempi si dilatano», spiega Francesco Menegazzi, Uil Fpl, «anche perché spesso non tutte le prescrizioni sono adeguate e succede che i pazienti si ritrovino in mano ricette per esami di cui potrebbero fare a meno».

Dei medici, sia di base che specialistici, tra cui il primario di oculistica dell’Angelo, nelle scorse settimane avevano ammesso come sempre più frequentemente i pazienti avanzino pretese, anche in maniera poco urbana e molti, per evitare diverbi o vere e proprie aggressioni – fenomeni in aumento soprattutto nei Pronto soccorso – preferiscono fare la prescrizione richiesta, ma questo inevitabilmente ha una ripercussione sulle liste.

Per cercare di ridurle ulteriormente, la Regione ha assegnato oltre 208 mila euro all’Usl 3, all’interno di un finanziamento complessivo, da dividere nelle varie Aziende, di 3 mila 300 euro, di cui più di un milione al pubblico e più di 2 milioni 200 al privato.

«Vergognoso», commenta il consigliere regionale dem, Jonatan Montanariello, «continua la logica di smantellamento del sistema sanitario regionale, ed è l’ennesima conferma dello strabismo veneto che vede il privato come risolutore dei problemi». A preoccupare la Cisl non è la ripartizione, quanto «il fatto che sia stato speso poco meno di 200 mila euro nel pubblico. Ciò si spiega con la carenza di personale».

Per questo, la richiesta dei sindacati è di introdurre gli infermieri di famiglia, «cosa che consentirebbe una presa in carico a monte dei pazienti, che potrebbe risolvere anche il problema di appropriatezza delle prescrizioni».