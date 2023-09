Venezia, moto ondoso: il sindaco convoca gli Stati generali

Stati generali contro il moto ondoso. Il sindaco Luigi Brugnaro lo annuncia il giorno dell’inaugurazione del nuovo polo nautico a San Giuliano. Una risposta alle associazioni che da mesi protestano e chiedono un incontro sul tema del traffico acqueo. E una polemica che resta alta.

«Un tema che mi è caro, e dove sono arrabbiato», attacca il sindaco, «farò la convocazione di tutte le categorie e le istituzioni: tutti. Tutte le remiere, i gondolieri, i trasportatori, l’Actv e il porto, la Prefettura, carabinieri, Guardia di Finanza, tutti quelli che vanno in acqua. Sarà una grande assemblea generale. Trasparente.

Non sarà a porte chiuse. Speriamo di non sentire discorsi politicanti e ci guardiamo in faccia. Ci diciamo le cose in faccia. Per dire che ci sono degli orari, ci sono dei canali, ci sono dei canali da scavare».

Un’apertura a metà insomma. Volta soprattutto a dimostrare al governo che l’amministrazione qualcosa contro il traffico sta facendo. Per ottenere al più presto l’omologazione da parte del ministero delle Infrastrutture del nuovo sistema dei controlli con telecamere e della Control room al Tronchetto. Una promessa che tarda a essere mantenuta. E intanto tutti corrono, e i controlli sono quasi a zero.

«Onda zero l’ho inventata io», dice Brugnaro con un pizzico di orgoglio, «ho ben presente il problema. Ma qui non ci sono salvatori della patria».

Torna l’immagine della protesta delle remiere il giorno della Regata Storica. Maschera nera e lo stop delle ammiraglie della voga durante il corteo davanti alla Machina delle autorità. Brugnaro non ha gradito: «Era un momento di festa, hanno voluto farsi pubblicità alla Mostra del Cinema e il giorno della regata. I problemi si risolvono tutti insieme».

L’incontro chiesto dalle associazioni e dal Gruppo Insieme che le rappresenta non è mai arrivato. Adesso arriva la proposta degli “Stati generali”.

Assemblea di “tutti” che difficilmente potrà dare ricette risolutive. Se ne sono fatte molte altre, in passato, ma poi si arriva al punto. Per ridurre il traffico occorre limitare le barche circolanti, per ridurre le onde intensificare i controlli.

Ma l’idea dell’amministrazione, portata avanti da anni, è quella di non ridurre, ma di limitare il traffico in certe fasce orarie anche alle barche da diporto. Esperimenti come quello fatto all’indomani dell’incidente mortale in Canal Grande, nel 2013, che certo non riducono l’impatto del traffico, ma causano disagi e assurde restrizioni ai residenti. Che ancora oggi non possono passare sotto il ponte di Rialto e sotto il ponte della Ferrovia fino a mezzogiorno.

Eppure, come dimostrano gli studi più recenti, le barche private rappresentano non più del 4 per cento del traffico totale, producono ancora meno onde. Il vero problema sono i taxi, sempre più numerosi e sempre più veloci, le barche in ferro che entrano nei rii e danneggiano le rive. A volte anche i mezzi pubblici che producono correnti e vortici. Stati generali. Per riprendere in mano un discorso interrotto da troppo tempo. Le remiere accolgono la proposta con qualche scetticismo: «Andremo, certo. Basta che ascoltino quello che diciamo».