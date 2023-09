Venezia, ex gestori dell’hotel All’Angelo condannati a pagare 315 mila euro

Sono 315 mila euro, più interessi e spese legali.

A tanto la Corte dei Conti ha condannato a pagare gli ex gestori dell’Hotel All’Angelo di San Marco, per il mancato versamento al Comune di Venezia dell’imposta di soggiorno regolarmente pagata dai turisti ospiti dell’albergo, tra il 2016 e il 2018.

Una somma che sarebbe dovuta arrivare mese dopo mese nelle casse di Ca’ Farsetti. E poco importa ai giudici contabili della Corte del Veneto che la Laguna Srl (che ha gestito l’hotel fino al 2018, anno in cui l’ha ceduta ad altri) sia società messa in liquidazione dal Tribunale di Genova: la somma dovuta – osservano i giudici – doveva essere accantonata.

Ma così non è stato. Così, fatti i conti, e ribadito il ruolo non di “sostituto d’imposta”, ma di “agente contabile” che l’albergatore assume nei confronti del Comune, nell’incassare l’imposta di soggiorno pagata dai turisti pernottanti con l’obbligo di rigirarla alle casse pubbliche, la Corte nei giorni scorsi ha mandato il suo conto, ordinando al curatore fallimentare della società di liquidare il dovuto al Comune di Venezia, salvo poi rivalersi suoi due ex gestori.

Questa la formula adottata: «Il Collegio ritiene che la Procura abbia ampiamente dimostrato la responsabilità contabile dei convenuti e che pertanto debba essere disposta, in primis, la condanna della società Laguna srl (gerente la struttura ricettiva, “Hotel All’Angelo srl”, fino alla retrocessione del ramo di azienda nel novembre 2018), in stato di liquidazione giudiziale, in persona del curatore Marco Abbondanza per l’intera somma contestata di euro 315.638,57».

«Del mancato riversamento dell’imposta di soggiorno», prosegue la Corte, «è chiamata a rispondere anche la signora Paola Del Brocco, in qualità di amministratore unico ed ex legale rappresentante della s.r.l., in solido con la società Laguna fino alla concorrenza di 300 mila euro, in ragione del periodo di carica ricoperto dal 2015 fino al 2018.

Anche il sig. Maurizio Santoro, in qualità di amministratore unico della società dal 14 novembre 2018, dev’essere condannato, in solido, fino alla concorrenza di 100 mila euro».

Se dal punto di vista penale, infatti, un emendamento inserito nella Milleproroghe alla finanziaria 2022 ha cancellato il reato di concussione in capo ai gestori di strutture ricettive che non versavano il dovuto, per quanto riguarda i danni provocati ai bilanci pubblici, la responsabilità resta e all’ordine di rimborsare ciò che non si è riversato in tempo, si aggiungono anche interessi e spese legali.

Secondo la Corte del Veneto – la sentenza potrà essere impugnata in appello – «le condotte tenute dai convenuti risultano palesemente illecite e di natura dolosa in quanto gli stessi risultano aver agito con la consapevolezza e la volontà di violare gli obblighi di legge e le puntuali prescrizioni contenute nel regolamento comunale», tenuto anche conto delle ripetute intimazioni a pagare dell’ente locale indirizzate alla società e cadute nel nulla.