Jesolo, giovane ubriaco semina il panico in centro

Un tunisino completamente ubriaco semina il panico tra piazza Aurora e piazza Mazzini. E’ successo nella notte tra sabato e domenica intorno alle 2 era stato segnalato, forse con un coltello, che si aggirava in zona piazza Aurora.

L'uomo si è diretto poi in piazza Mazzini dove è entrato anche all'interno della birreria Boe, dietro la piazza. E’ saltato improvvisamente sul bancone e poi ha rotto un televisore da 70 pollici, una playstation, due lampadari ai quali si era appeso e alcune bottiglie. I clienti, terrorizzati, sono fuggiti all'esterno temendo per la loro incolumità anche perchè l'uomo è apparso totalmente fuori controllo.

I gestori del locale sono riusciti infine a fermarlo e bloccarlo a terra lanciano l'allarme. Hanno quindi chiamato la polizia del commissariato che è immediatamente arrivata sul posto con l'autombulanza del 118 per sedarlo. E' stato identificato e sarà denunciato per i danni cagionati al locale se sporgerà denuncia lunedì. Si tratta di un cittadino tunisino, non conosciuto alla forze di polizia. E' stato subito trasferito all'ospedale di Jesolo, poi al nosocomio San Donà per una consulenza psichiatrica.

E' stato dunque trattenuto nella notte al commissariato di Jesolo per la fotosegnalazione e gli accertamenti sulla regolarità nel territorio nazionale. Verrà denunciato all'autorità giudiziaria anche per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per i danneggiamenti al locale. La segnalazione del nordafricano alterato era partita da alcuni residenti che abitano vicino all'uomo e ad altri connazionali in zona piazza Aurora.

Più volte si sono lamentati delle frequentazioni nell'appartamento, del viavai di persone non molto equilibrate e spesso alterate dall'alcol. In questo fine settimana il lido di Jesolo si è nuovamente riempito di turisti e pendolari, soprattutto sabato sera nonostante la pioggia.

Un week-end ancora estivo, tanto che ieri, quando è tornato a splendere il sole, tanti sono arrivati per trascorrere in spiaggia quella che potrebbe essere una delle ultime domeniche di grande affluenza al lido. Anche sabato notte i locali hanno lavorato a pieno ritmo, ma questo è stato il solo episodio violento avvenuto nel fine settimana a Jesolo.