Il report: «In 7 anni Venezia ha perso quasi seimila residenti»

Negli ultimi sette anni il Comune ha perso in totale 10.178 residenti: 5.924 a Venezia; 1.984 nell’estuario, ovvero Lido, Pellestrina, Murano e Burano; 2.270 nella terraferma.

Se guardiamo solo la città storica, nello stesso periodo sono morte 5.834 persone, ne sono nate 1.822, emigrate fuori Venezia 6.754 e si sono spostate dalla città storica rimanendo nei confini comunali 7.713. «Sui nati e sui morti non si può fare nulla, ma su chi va fuori, quindi su quei 7. 713, si può fare qualcosa.

Come mai questo esercito di gente se ne va? Perché non c’è una ricerca su queste persone?». È con questa domanda che ieri Matteo Secchi, portavoce di Venessia. com e Renzo Scarpa, già consigliere comunale del Gruppo Misto, hanno iniziato a contestare il sindaco Luigi Brugnaro, rispondendo all’ennesima dichiarazione del primo cittadino che pochi giorni fa ha detto che ci sono meno abitanti perché gli anziani muoiono e non perché i residenti se ne vanno.

E così l’associazione, che ha fatto della residenzialità la sua missione, ha voluto fare chiarezza con una conferenza stampa in campo Santi Apostoli.

«Forse il primo cittadino non lo sa perché non ha mai fatto un’analisi accurata oppure vuole confondere i dati» ha detto Matteo Secchi, portavoce dell’associazione che in tempi non sospetti aveva posizionato il conta persone alla farmacia Morelli insieme al già consigliere comunale Renzo Scarpa. «Non c’è problema, lo studio approfondito lo abbiamo fatto noi così adesso che ci sono dei numeri chiari non si potrà sbagliare in futuro».

Le ricerche di Scarpa e di Daniele Zanella, membro di Venessia. com e da anni referente di tutti i rapporti sui numeri che l’associazione pubblica ogni settimana, si sono basate sui dati dell’ufficio Anagrafe del Comune.

La media della perdita di abitanti della città storica in questi sette anni (-1,62%) è inoltre quattro volte più alta di quella italiana (-0,44%) e anche quella dell’intero Comune (-0,57%) è più alta di quella nazionale», spiegano Secchi e Scarpa.

«Se a Venezia ci sono molti anziani e nascono pochi bambini non è colpa di un cattivo destino o di una gigantesca sfortuna, ma solo delle condizioni di vita che rendono impossibile stare qui, soprattutto per i giovani».

La responsabilità per Venessia.com è soltanto delle amministrazioni che non hanno mai parlato del problema dello spopolamento in una commissione, in un consiglio comunale e nemmeno in Giunta. I dati dell’associazione dimostrano che sicuramente la città ha molti anziani, ma che il problema dello spopolamento non dipende dalla loro morte.

Nel 2016 la popolazione del Comune era di 263.352 inclusi 31.637 stranieri contro i 253.174 attuali (al 31 dicembre 2022) inclusi 40. 525 stranieri. In questi sette anni nel Comune sono nati 11.262 bambini e morte 25.052 persone.

Gli immigrati interni che si sono spostati dal centro storico in questi sette anni sono stati 7.713, mentre quelli che sono arrivati in centro storico sono stati 5.102. «Questo significa che in sette anni di fatto abbiamo perso 2.611 persone che sono andate via dal centro storico, quindi poco meno di 400 persone all’anno» spiegano Scarpa e Secchi. «Rimane il fatto che le ragioni di questi spostamenti non sono studiate». —