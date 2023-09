A Chioggia nasce un’area per il cicloturismo al posto del vecchio centro sociale

Un’area attrezzata per il cicloturismo nello spazio un tempo occupato dal centro sociale. Il progetto di recupero, affidato a Veneto Strade, prevede che accanto alla stazione dei treni sorga un’area per la sosta veloce, il ristoro e piccole manutenzioni per le bici di chi si sposterà lungo la ciclovia Ven-To.

Cinque spazi “gemelli” vicino alle stazioni di Adria, Loreo, Rosolina, Sant’Anna e Chioggia, finanziati con i fondi del Pnrr. Non ancora sciolto il destino della torre piezometrica che compare al centro dell’area, inutilizzata da anni e pericolante.

Lo spazio verde, che sorge a sud della stazione, non è molto ampio. A disposizione una quarantina di metri quadri, di competenza di Rfi e per una piccola porzione del Comune. Lì per anni, sotto la torre dell’acqua, nel vecchio stabile utilizzato dall’Asp era sorto un centro sociale. Dopo la chiusura, lo stabile era meta di balordi, di senza tetto e ricettacolo di rifiuti di ogni genere. A ottobre 2022 è stato demolito e da allora l’area transennata è rimasta inutilizzata.

L’amministrazione comunale ipotizzava di farne un parcheggio, invece Rfi ha firmato un protocollo d’intesa inserendo quest’area, come altre simili in territorio veneto, nel maxi progetto della ciclovia Ven-To (Venezia-Torino) per creare dei collegamenti tra i percorsi ciclabili e le stazioni. La Ven-To si estenderà per 705 chilometri (quanto l’Autostrada del Sole) attraversando quattro regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) e costeggiando i corsi d’acqua della Pianura Padana, in particolare il Po.

La storia della ciclabile Ven-To inizia 13 anni fa quando un gruppo di ricerca multidisciplinare del Politecnico di Milano, composto da architetti, ingegneri e urbanisti, decise di mettere assieme tematiche moderne, come la ciclabilità e la tutela dell’ambiente, con altre più antiche e identitarie quali la riscoperta del territorio e delle sue potenzialità.

«Il progetto di sistemazioni di piazzole vicino le stazioni esisteva da un paio di anni e è stato ripreso sfruttando le risorse del Pnrr», spiega Davide Tiozzo, direttore operativo del progetto di recupero per conto di Veneto Strade, «l’idea è quella di attrezzare e organizzare delle piccole aree nelle vicinanze delle stazioni dove chi usa la bici possa avere tutto il necessario. Si era ripreso il progetto iniziale del Politecnico di Milano che per la Ven-To aveva previsto anche che si potesse abbinare il percorso ciclabile con quello ferrato per chi desiderava raggiungere mete più distanti.

A febbraio scorso abbiamo tenuto una conferenza dei servizi con tutti gli enti che hanno firmato il protocollo d’intesa e si è deciso di procedere in questo senso. L’area di Chioggia copre uno spazio di 6. 60 metri per 6. 80. È di proprietà di Rfi tranne un piccolo tratto comunale, dove sorge la torre piezometrica, ma non esistono dei confini fisici».

Nelle aree saranno installate colonnine per la ricarica, kit per le manutenzioni delle biciclette, panchine per il ristoro. La prossima settimana si partirà con le pavimentazioni in porfido e entro fine ottobre tutte le cinque aree saranno finite.

«Non sappiamo ancora cosa succederà della torre», spiega Tiozzo, «perde pezzi già da tempo, motivo per il quale è stata protetta con una rete, e i pali innocenti che la sorreggono col vento di bora si muovono pericolosamente e sbattono con violenza sulla cisterna. Ovviamente la torre non è più in utilizzo da anni, ma risulta un bene storico e servono delle autorizzazioni per poterla abbattere. Nel frattempo il progetto dell’area attrezzata procederà perché abbiamo tempi stretti, legati al Pnrr».