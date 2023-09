Insegnanti di ruolo, è boom di nomine a Venezia. Resta il nodo dei supplenti

Raddoppia il numero di docenti di ruolo, ma le supplenze restano altissime e superano di gran lunga il numero di gran lunga il numero di insegnanti assunti a tempo indeterminato. I numeri parlano chiaro: a fronte di 537 immissioni in ruolo nel Veneziano, gli incarichi di supplenze sono stati 2.465. Che le nomine per il tempo determinato aumentino, è una buona notizia e i sindacati lo confermano, l’indomani dell’incontro con il direttore dell’Ufficio scolastico Regionale, Marco Bussetti, che ha snocciolato i dati.

In tutta la regione sono stati 3.205 gli insegnanti vincitori di concorso che hanno ottenuto la cattedra, a fronte dei 1.783 dell’anno scorso. I numeri sono buoni anche nel Veneziano, nonostante sia una delle province – insieme a Belluno – in cui si fa più fatica a reclutare il personale, anche a causa delle specificità territoriali e al costo della vita.

Dei 537 docenti immessi in ruolo, 36 sono alla scuola dell’infanzia, 161 alla primaria, 136 alla secondaria di primo grado e 204 alla secondaria di secondo grado. A questi si devono aggiungere anche 143 insegnanti che hanno ricevuto le nomine a tempo determinato finalizzate al ruolo, ovvero il cosiddetto “periodo di prova”. Ci sono poi anche 151 nuovi assunti del personale Ata, tra tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici. «Quest’anno», spiega Sandra Biolo, segretaria generale di Cisl Scuola, «le nomine sono state maggiori rispetto a quelli precedenti perché si sono concluse sei procedure concorsuali, messe in stand-by dalla pandemia».

Il Covid, infatti, aveva bloccato e rallentato le procedure di reclutamento. Ora lo scossone c’è stato, ma la chiusura delle procedure aperte prima della pandemia non è bastata per coprire tutti i posti vacanti. «Molte cattedre scoperte hanno riguardato il sostegno, ma anche le materie stem, legate alla scienza, tecnologia e informatica» continua Biolo, sottolineando come in questi casi non ci siano più candidati nelle graduatorie ed è necessario pensare a dei nuovi concorsi.

Sulla situazione del sostegno torna anche Fabio Barina del sindacato Gilda Insegnanti. «In questi giorni i dirigenti scolastici stanno constatando una riduzione delle ore di sostegno richieste. Questo ovviamente va a danneggiare gli alunni più fragili».

La legge 104, che ha regolato l’integrazione scolastica degli studenti con disabilità, prevede infatti l’assegnazione di un docente che affianchi lo studente certificato, per il numero di ore richieste dalla scuola. Nel concreto, però, le ore sono molte meno. «Non è giusto», continua Barina, «il diritto allo studio è di tutti». E sottolinea come a questo si deve anche considerare che la maggioranza di insegnanti di sostegno annaspa nel precariato, quindi la continuità didattica è sempre messa in discussione e a pagare il prezzo più alto sono le fasce più deboli. «In passato qualcosa si è mosso andando davanti al giudice, ma non credo sia giusto. Anzi, è proprio una vergogna», conclude, non senza un po’ di amarezza.