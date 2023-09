Il sorriso di papà Tony si spegne a 41 anni, lutto a Portogruaro

Si era ammalato di tumore a gennaio, è morto giovedì sera in casa. Addio a 41 anni al corriere Tony Zofra. L’uomo, originario di Mesagne, ha vissuto per un periodo anche nella vicina Concordia Sagittaria.

Risiedeva in via Lombardia a Portogruaro, a ridosso dell’ospedale San Tommaso dei Battuti. Lascia, tra gli altri, la moglie Marina e una figlia, Aurora, di 20 anni. I funerali saranno celebrati lunedì nella vicina chiesa di Sant’Agnese dalle 16.30.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella zona della vecchia Dogana, dove un po’tutti si conoscono. Tony Zofra era una persona molto riservata, che amava il suo lavoro e la famiglia.

Era molto affezionato alla sua terra d’origine, la Puglia, dove tornava volentieri in vacanza, per trascorrere lieti momenti. Era poi un grande appassionato di montagna. Riusciva a camminare per ore, con qualsiasi condizione meteorologica, lungo sentieri sconfinati.

«Ci lascia una persona per bene, un padre di famiglia e un grande lavoratore», ha detto la sorella Angela, «mio fratello aveva ancora diversi progetti da realizzare, ma la malattia glielo ha impedito». Il calvario è stato rapido. «A gennaio si è sottoposto a una visita specialistica», racconta Angela, «si è sottoposto a tre cicli di cure, ma non è stato sufficiente».

Zofra ha affrontato la malattia con grande dignità. Gli ultimi pensieri sono stati per le amatissime moglie e figlia, che adesso rimangono senza un punto di riferimento e con un grande vuoto. Anche nella vicina Borgo San Giovanni la notizia della morte di Tony Zofra ha generato dolore.

L’uomo lascia anche i genitori, Carmelo e Anna Rita, oltre ad altri vari parenti. Il rito funebre di lunedì sarà preceduto, domani sera alle 20, sempre nella chiesa di Sant’Agnese, dal rosario in suffragio. La famiglia chiede espressamente che il giorno dei funerali non vengano portati fiori, manifestando il cordoglio per il 41enne in altre forme.