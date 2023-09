Inaugurato il nuovo polo nautico di Venezia a punta San Giuliano

Dieci milioni di euro complessivi investiti, due anni di lavoro intenso. A punta San Giuliano festa per tutto il giorno per la consegna ufficiale da parte del comune di Venezia del nuovo polo nautico, la casa della voga e della nautica popolare ma anche dello sport della canoa. Ora si entra nel vivo con l' allestimento degli spazi e lo spostamento delle imbarcazioni dei soci e delle remiere che qui contano su cinque nuovi edifici su due piani con spazi per bar e nuova palestra, nuovi parcheggi e attività mantenute come i campi da tennis.

Il taglio del nastro da parte del sindaco Luigi Brugnaro e l'assessora ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto. Il polo nautico era un sogno rincorso da decenni. Ora il nuovo polo intende lanciare anche una campagna informativa per aumentare il numero di soci e frequentatori.