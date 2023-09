Ristoratore rischia di soffocare per un boccone di carne. Salvato dalla moglie

Boccone di carne bloccato in gola, rischia di perdere la vita per soffocamento Roberto Dal Cin, salvato dalla moglie con una manovra di Heimlich per la disostruzione delle vie aeree. È accaduto nel suo locale in via Foscolo, l’enoteca letteraria la Corte dei Baroni. Il presidente nazionale di Confapi Turismo si era fermato al lavoro per mangiare un frugale pranzo, quando improvvisamente si è sentito male. Alcuni clienti e amici lo hanno notato mentre si sedeva lentamente e appoggiava la testa con la fronte sul tavolino, le braccia sospese nel vuoto. Aveva già perso i sensi senza riuscire a respirare.

Hanno lanciato l’allarme quando è subito accorsa la moglie, Barbara Costantini, che era in cucina. La donna aveva partecipato di recente a un corso di primo intervento con la società Armonia alla Tergas di Noventa di Piave, azienda del presidente provinciale Confapi, Marco Zecchinel.

Barbara Costantini ha capito al volo che il marito, pallido e immobile, rischiava di perdere la vita e si è ricordata di quella manovra per disostruire le vie aeree afferrando con forza il ventre, ponendosi alle spalle della persona in pericolo. Ha stretto forte con le sue braccia e Roberto Dal Cin ha tossito improvvisamente liberandosi del boccone di carne che si era bloccato in gola. Sono arrivati il figlio Nicolas, trafelato, l’amico chef Stefano Carraro, terrorizzato.

«Non ricordo nulla», ha raccontato poco dopo il titolare dell’enoteca letteraria, «so solo che tutti erano attorno a me e ho capito che mi era accaduto qualcosa di molto serio. Mia moglie mi ha salvato la vita e questi corsi sono davvero importanti».